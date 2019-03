"Aposté por volver. Si todos nos fuéramos de Teruel, ¿qué pasaría?"

Ha sido una de las protagonistas de la primera edición ‘Liderando en femenino’ en Teruel, en la que expuso todo lo que significa ser joven, mujer, en una provincia en despoblación y trabajando en un mundo laboral masculinizado como es la construcción y la automoción. A sus 30 años, Sara Soriano es responsable del Departamento de Marketing de RM Grupo y siempre ha tenido claro que su futuro está en su tierra y por la que lucha por hacerla crecer. Por eso, participa en todo, y "todo lo vivo desde dentro: en la Vaquilla en la peña El Disfrute; en la bodas de Isabel, toda la familia tenemos una jaima, Los Calceteros; y en Semana Santa bajo una peana de Jesús atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza". Pero además es una de las mayores impulsoras de la presencia viva de la mujer en todos los ámbitos, y ha creado la Asociación Sinapsix, la Asociación Enredadas... porque lucha por tirar fuerte de sus raíces, por hacer oír todo lo que tiene que aportar. Como lo hace ella, porque, asegura, "cuando mi generación salió de la Universidad tuvimos que enfrentarnos a la precariedad laboral y en mi caso con la dificultad que hay para crecer y evolucionar en nuestra provincia, y con el hándicap de ser mujer".

Su llegada al mundo laboral coincidió con lo peor de la crisis.

Viviamos el peor momento, además en Teruel, y con dos carreras (Publicidad y Relaciones Públicas) de un sector profesional que era lo primero que empezaban a eliminar las empresas, porque consideraban que era un gasto superfluo en momentos de crisis invertir en publicidad o marketing. Pero fui a un grupo que apostaba por lo contrario, por demostrar que valía la pena.

Optó por regresar a Teruel.

Estudié en Madrid y en Castellón y las prácticas las hice en Teruel, porque yo quería estar en mi ciudad, luchar por ella, tenía ganas de volver. Por mi expediente pude irme a una agencia de publicidad en Madrid o en Valencia, pero vi la oportunidad de la empresa en la que estoy y quise regresar a casa. Porque yo soy muy de mis raíces y quiero demostrar que Teruel vale la pena, que hay mucha vida. Desde el primer momento aposté por venir aquí, porque si todos nos fuéramos, ¿qué pasaría?

¿Quienes regresan cree que son unos privilegiados?

Sí, al menos en mi caso, porque muy pocos de los que estábamos de Teruel en la residencia y en la Universidad hemos podido quedarnos y la mayoría ha tenido que irse a trabajar a Barcelona, Zaragoza, Madrid, o Valencia. Aquí no hay oportunidades y no es por ganas sino porque el ritmo y la expansión es lenta, apenas es de industria y lo que prima es sector terciario y el de funcionariado, y la gente joven entonces tiene que buscarse la vida fuera.

Está en la recién creada Asociación Enredadas de la provincia de Teruel.

Ha nacido hace poco y para dar visibilidad a las mujeres de la provincia, porque hay muchas en el ámbito rural que tienen esa dificultad añadida de vivir en una provincia despoblada. Somos mujeres con grandes inquietudes, y es una manera de unirnos todas y de que podamos tomar cada vez más fuerza. Ellas comentaban que hay muchas mujeres en el mundo rural que trabajan en el campo y la agricultura, y en absoluto están solo en la casa, son muy activas. Tiran de creatividad para salir adelante cada día y las ganas que le ponen son un potencial impresionante.

Pero usted es una persona muy inquieta porque también estuvo en la creación de la Asociación Cultural Sinapsix.

Nace de 6 personas que tuvimos la suerte de trabajar en Teruel al volver de la Universidad y de haber visto la oferta cultural que hay en otras ciudades. Aquí parece que hay poco movimiento, pero lo que sucede es que no tiene visibilidad, porque son de asociaciones pequeñas que hacen una cata, una degustación... y nosotros les ayudamos a moverse, y así sumar entre todos todos. Darlos a conocer, que la gente de Teruel descubra la oferta cultural completa que hay aquí. Hay mucho movimiento, somos gente movida y con ganas. Mire, a pesar de la imagen que tenemos, en Teruel hace sol todos los días y eso hace mucho en el carácter de la gente, porque aunque haga frío, el sol es espectacular.

Además, es cantadora.

Sí, soy jotera y aprendí a cantar a la vez que a andar. Canto en la agrupación de la Asociación Amigos de la Jota de Teruel, y ahora acabamos de llenar dos veces el Teatro Marín Ismael López y yo, porque hemos recuperado una cancionero sobre los amantes de Domingo Gascón.

Es semiprofesional.

Lo intentamos, hacemos lo que podemos, desde luego en la ducha no me quedo cantando, porque me gusta mucho el escenario, aunque tengo una espina y es que no puedo presentarme a concursos porque lo paso muy mal, me salen hasta alergia en la cara. Me encanta hablar en público, cantar, pero frente a un jurado me pongo muy nerviosa.

Está en un grupo empresarial que ha crecido en los últimos años.

Bastante, ha ido adquiriendo volumen con marcas de vehículos y la construcción de inmuebles y poco a poco se ha ido aumentando la plantilla y ahora las mujeres somos el 50% del grupo que en total tiene alrededor de 60 personas. Por ejemplo, en el taller quienes recepcionan son chicas y en las reuniones de marcas de coches cada vez son mas mujeres. Va cambiando y me gusta visibilizar esta parte positiva aunque haya mucho que hacer en este campo, pero hay empresas que apuestan por la paridad y en sectores tan masculinizados, como es el de este grupo, en los que las chicas son mayoría en algunas reuniones y empiezan a tener altos cargos; y en marketing son mayoría las mujeres altos cargos en las marcas de vehículos con las que trabajamos.

En Teruel, un 50%…

Sí, porque en la inmobiliaria rompe con la media, la CEO es una mujer, las tres comerciales son mujeres, las administrativas son mujeres, la de Recursos Humanos es una mujer, aunque en la obra sean hombres.