"Ista ista ista, Zaragoza feminista". Y así, todas a una, miles de personas (las primeras estimaciones oscilan entre los 6.000 y los 10.000 participantes) han reivindicado este viernes la igualdad de género en la capital aragonesa. La manifestación estudiantil, a la que también se han unido trabajadores que no podían acudir a la de este viernes por la tarde, ha recorrido las calles de Zaragoza, desde el campus universitario de la plaza San Francisco hasta la plaza del Pilar, tiñendo todo de morado.

"Es necesario recorrer las calles porque las cifras de violencia machista no bajan y seguimos estando en desigualdad en muchas ocasiones. Tenemos que gritar bien alto que estamos aquí y que ya no nos rendimos", ha expresado la joven trabajadora Silvia Vicente. Aunque la afluencia ha sido mayoritariamente femenina, los hombres también se han unido a la protesta "porque todos deberíamos ser feministas". "El feminismo es igualdad y los hombres también tenemos que trabajar y luchar para conseguirla. No concibo un mundo no feminista", ha reconocido el joven estudiante Pedro Moreno.

"Sin nosotras se para el mundo", "Nosotras parimos, nosotras decidimos", "Somos el grito de las que no tienen voz", "Calladita no estoy más guapa" y otros lemas reivindicativos han ocupado las pancartas de los manifestantes. El momento álgido ha llegado cuando una bomba de humo morado ha provocado un estruendo y todos los asistentes han gritado con fuerza "contra el patriarcado".