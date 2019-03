Derriban el cartel de entrada a Aragón en Cretas y pintan varias proclamas independentistas

Varios individuos arrancaron este viernes el cartel informativo de Comunidad Autónoma de Aragón y provincia de Teruel que se encontraba instalado en el límite entre Aragón y Cataluña a la altura de la localidad aragonesa de Cretas y la catalana de Arnes, que pese a estar a tan solo 1 kilómetro de Aragón, pertenece administrativamente a Cataluña. De igual modo han arrancado el nuevo cartel instalado por el Gobierno de Aragón en el que aparecía información de las localidades de Valderrobres, Alcañiz y Monroyo. Este segundo cartel habría intentado ser lanzado al río Algars y se encuentra en estos momentos a punto de caer al río.

Todo ello después de la 'guerra de carteles' que protagonizaron el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Catalunya en el lado aragonés del puente de la A-231 sobre el río Algars, justo en el límite entre Aragón y Cataluña. El ejecutivo aragonés instaló, al parecer sin previo aviso, una señal informativa 20 centímetros por delante de la que colocó en 2005 la Generalitat de Cataluña y en la que solo se informaba de la distancia kilométrica de Valderrobres -escrito en catalán, Vall-de-Roures- y curiosamente Morella, que no está en dicho eje carretero. Pocos días después, la Generalitat retiró el antiguo panel sobre territorio aragonés y que quedó eclipsado por el nuevo panel.

El nuevo cartel instalado por la DGA reflejaba, por fin, la distancia en indicación de Alcañiz. Todo ello después de varias quejas porque desde Tortosa hasta el límite con Aragón y a pesar de que se trata de la carretera Tortosa-Alcañiz no se indica ni una sola vez el sentido y dirección de la capital del Bajo Aragón, pero sí otras localidades como Morella.

La acción vandálica no ha gustado en el Matarraña. “Estamos muy sorprendidos y dolidos. Somos aragoneses y Cataluña es nuestra vecina y siempre hemos tenido una relación excelente. Me cuesta y me niego a creer que hayan sido vecinos de las hermanas y vecinas localidades catalanas los autores de este acto de gamberrismo”, explicó Asunción Giner, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valderrobres.

Pintada en Cretas, entre Aragón y Cataluña, donde se puede leer en catalán: "La Franja es Cataluña" y "Devolvednos Sijena". Heraldo.es | Javier de Luna

Dada la solidez con la que estaban instaladas las señales, los autores de los hechos han empleado distinto material. En el caso del cartel de Aragón, los postes de acero tienen sendos cortes que han sido llevados a cabo con maquinaria. De igual modo han aparecido varias pintadas en las que aparece una estelada y pone “La Franja es Catalunya” y “Devolvednos Sijena”. Esta última pintada haría pensar que los autores de los hechos no son de los pueblos vecinos de la Terra Alta dado que el denominado conflicto de los bienes de Sijena apenas tiene repercusión mediática en la comarca aragonesa del Matarraña y en la catalana de la Terra Alta. No obstante tan solo es una suposición. Tampoco se descarta que hayan sido vecinos de la comarca vecina o que hayan contado con apoyo interno.

Tras la instalación del cartel por parte de la DGA, operarios de Carreteras de la administración autonómica vecina procedieron a retirar el cartel situado en el eje Alcañiz-Tortosa de la A-231 -llamada T-330 en el lado catalán- el martes por la tarde. Fuentes de la propia Generalitat confirmaron que el cartel se instaló durante la década pasada y añadieron que en su día se instaló en la margen izquierda del río Algars -término aragonés de Cretas- por considerar que era el lugar más adecuado al existir pocos metros antes varias señales viarias. De igual modo, la Generalitat asumió el asfaltado y mantenimiento del puente que comparten ambas comunidades autónomas, hecho habitual en este tipo de infraestructuras compartidas en las que una de las dos administraciones -sea provincial o autonómica- se hace cargo de la totalidad del tramo.

Cabe recordar que desde el Gobierno de Aragón argumentaron que la instalación de la nueva señal obedece a que la anterior, instalada por la Generalitat, no ofrecía información suficiente, omitiendo indicar Alcañiz y Monroyo, pero sí Morella. Vecinos y conductores llevan varios años reivindicando que se indique Alcañiz en la parte catalana del eje Tortosa-Alcañiz que transcurre por la C-12 y la T-330. Hasta el momento el tramo carretero que discurre por Cataluña no cuenta con ninguna referencia a la capital bajoaragonesa. Hecho que podría obedecer a la visión de los Països Catalans, que incluye Morella y Valderrobres pero no Alcañiz. Por ello la principal hipótesis es que durante las obras de la T-330 a principios de la década pasada, la administración catalana señalizase en base a ese criterio.