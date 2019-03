La fuerte división en el PAR bloquea el pacto con el PP para las generales y autonómicas

La fuerte división interna en la dirección del PAR sobre su estrategia electoral ha bloqueado la posibilidad de un pacto con el PP para concurrir juntos a las elecciones generales, autonómicas y europeas. La pretensión era cerrar este miércoles una decisión sobre esta alianza global con los conservadores en la comisión ejecutiva convocada para este fin, pero el fuerte rechazo a compartir candidaturas, especialmente en el territorio, ha llevado a postergar una resolución hasta el lunes y ha convertido la reunión en un largo intercambio de pareceres y posibilidades a la hora de concurrir a las citas electorales del 28 de abril y del 26 de mayo. Ha durado más de cuatro horas y ha acabado sin que hubiera el mínimo acuerdo.

La opción de una amplia alianza electoral la abordó el presidente del PAR, Arturo Aliaga, hace una semana en Madrid con altos cargos del PP, pero la oposición ha ido creciendo en la organización conforme se iba conociendo el alcance de los contactos.

La pretensión era cerrar una decisión para rematar las conversaciones con el PP, pero en la comisión permanente del lunes ya se constató la fuerte división. No solo las direcciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel estaban en contra de una alianza global con los populares, sino el propio secretario general, Joaquín Serrano, según afirmaron a este diario varias fuentes aragonesistas que trasladaron un sentir muy compartido: "Preferimos morir de pie que en brazos del PP".

Oficialmente, el partido ha convocado a la treintena de miembros de la ejecutiva a la sede de Zaragoza con un único punto en el orden del día, las elecciones generales. A lo largo del día ha indicado que no iban a informar del resultado de la reunión porque no estaba previsto acordar nada sobre posibles alianzas, sino intercambiar opiniones. La decisión se tomará, salvo sorpresas, en una nueva convocatoria prevista para el lunes.

En el encuentro se han planteado todo tipo de opciones electorales. Desde los que han propuesto acudir en solitario a todas las citas o desistir de ir las generales como ya se ha hecho en anteriores comicios europeos hasta los que han defendido la postura intermedia de repetir con el PP para el Congreso, el Senado y extenderlo el pacto al Parlamento europeo.

Arturo Aliaga y sus más allegados se han movilizado para intentar convencer de la necesidad de acudir junto al PP dada la coyuntura política y las propias consecuencias que supondría concurrir solos. Por una parte, la dinámica de bloques dejaría aislada a una formación territorial como el PAR, que no podría revalidar en solitario su actual representación en Madrid, perdería la asignación de fondos que le corresponde por la actual coalición y, además, tendría que asumir un desembolso económico por la campaña nacional que no tiene. "El coste mínimo supera los 150.000 euros y no sabemos siquiera si los bancos nos darían un crédito", han apuntado.

La "supervivencia" del partido

De hecho, algunos han hecho hincapié en que está en juego la "supervivencia" del partido y que, por encima del corazón, había que pensar con la cabeza. Por ello, se ha apuntado la necesidad de "explorar" un escenario de mínimos con el PP. De hecho, el PAR siempre se han presentado a las generales y desde 2011 lo ha hecho en coalición con los conservadores. En el caso de las europeas, ya se presentaron juntos en los comicios de 1989 y desde hace diez años no han vuelto a presentar una candidatura.

El problema es saber hasta qué punto estaría dispuesto a ceder el PP puestos de salida en las listas generales tras el rechazo a una hipotética alianza electoral que incluyera las autonómicas y el Ayuntamiento de Zaragoza. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntaron que la oferta inicial aseguraba a los aragonesistas un escaño al Congreso y otros dos al Senado, mantener su representación en las Cortes y una concejalía en Zaragoza.

Y el tiempo juega en contra, dado que la próxima semana, concretamente el día 15, expira el plazo para comunicar las coaliciones nacionales a la Junta Electoral Central.