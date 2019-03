"Residir en cualquier pueblo de nuestra comarca es un logro. Y los que lo hacen, unos héroes". Javier Lafuente, presidente del Campo de Daroca (PP), se muestra contundente al hablar de la dura realidad a la que se enfrenta este territorio: "En algunas zonas no se llega ni a los dos habitantes por kilómetro cuadrado. Es terrible. Da pena ver los pueblos vacíos".

"Es muy difícil revertir la situación", afirma. Pero, el objetivo es no dejar que el medio rural se extinga, sino garantizar que se mantenga: "Hacen falta medidas drásticas, como rebajas en el IRPF o en la cuota de la Seguridad Social a las empresas para que sea atractivo venir a vivir a los pueblos". Unas ayudas que, sin embargo, tienen que ir acompañadas de mejoras en infraestructuras, como carreteras o vivienda: "De Daroca a Herrera de los Navarros, que es el segundo mayor municipio de la comarca, hay 40 kilómetros, pero cuesta llegar una hora». Para Lafuente, «no hay un interés político claro para luchar contra la despoblación".

El alcalde de Daroca, Miguel García (PAR), considera necesario alzar la voz, para que «de una vez por todas» se conozca la realidad de esta comarca zaragozana: "Ya es hora de que se nos oiga. Pedimos el mismo trato que otros territorios, y que no se nos deje desaparecer sin ningún tipo de ayuda ni consideración". "El Gobierno central y sobre todo el autonómico tienen que evitar que existan agravios entre territorios de una misma comunidad"

Para el portavoz municipal socialista y consejero comarcal, Álvaro Blasco, "no queda otra que ir de la mano". En este sentido asegura: "No debemos buscar culpables entre los que están ahora o estuvieron antes, sino soluciones". Blasco, que fue alcalde de Daroca por el PSOE entre 2007 y 2011, recuerda que en la comarca "cada día hay menos gente". "Un poco antes de empezar la crisis, cuando llegué a la alcaldía -dice-, éramos 2.380 habitantes. En ocho años hemos perdido 400 personas, a un ritmo de 50 por año. Es sangrante". Además, coincide con el resto de representantes políticos en reclamar un "trato justo" en el reparto de ayudas. En la cercana provincia de Teruel "hay unos alicientes que aquí no tenemos, y eso es discriminatorio".

Miguel Herrera, portavoz de CHA en el Campo de Daroca y concejal de Anento, añade: "Tenemos que empezar a movilizarnos y hacer algo. Tenemos derecho a vivir bien en los pueblos y a tener los mismos servicios que en las ciudades". "No contamos con ayudas para empresas, quizá si hubiera incentivos fiscales la gente se quedaría a vivir y trabajar en el medio rural». Herrera reclama, también, ayudas en viviendas «para que los chavales jóvenes se puedan independizar".