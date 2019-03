Podemos Aragón no se presentará con IU a las Cortes de Aragón porque "no ha sido posible alcanzar un acuerdo razonable". Así lo ha anunciado este sábado el secretario general de la formación, Nacho Escartín, que ha ratificado, además, que los podemistas no concurrirá al proceso de primarias de Zaragoza en Común (ZEC). En las municipales, dejan la puerta abierta para que la confluencia formule una nueva propuesta. Los podemistas tampoco participarán en las primarias de Ganar Teruel ni en las de Cambiar, que son "plataformas controladas por IU" y si no hay acuerdo autonómico, "tampoco lo habrá en lo municipal", ha declarado Escartín.

El líder podemista no ha querido detallar cuál era la propuesta que su formación formuló a IU-Aragón. Se ha limitado a asegurar que "era un acuerdo generoso, según el peso de cada organización y la diversidad ideológica y de acción". Suponía, por ello, "lo máximo" que estaban dispuestos a ofrecer, en unos parámetros que Escartín ha equiparado a los anunciados por los secretarios de Organización de IU y Podemos a nivel estatal.

Escartín ha asegurado para su formación "no es un drama" lo que está pasando. "Aragón es tierra de acuerdos. Nos toca dialogar, encajar los proyectos, eso se hace después de las elecciones", ha manifestado. Podemos Aragón quiere poner encima de la mesa "propuestas para la gente" intentando ocupar un "espacio trasversal, que sede aleja de las "formas y del fondo de hacer política clásica desde la izquierda". El podemista ha recordado cómo contribuyeron a que el socialista Javier Lambán se fuera investido presidente de la Comunidad.