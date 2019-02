Podemos decide que sus candidatos no concurran a las primarias de ZEC

La crisis en la confluencia de izquierdas va a más. Al varapalo que sufrió Podemos el viernes, cuando el plenario de ZEC rechazó sus propuestas sobre el modelo organizativo y de primarias, se sumó este lunes una decisión drástica de formación morada: no concurrir a las primarias de ZEC, lo que supone una ruptura de facto y que deja el proyecto de confluencia que nació en 2015 en manos del alcalde, Pedro Santisteve, que lidera la corriente de los comunes, y de IU. La propuesta se llevará al consejo ciudadano del sábado y, como la defiende la dirección, saldrá aprobada.

Diversas fuentes informaron de que la decisión se hizo pública durante una reunión con militantes del partido en la que se analizó la situación creada en el plenario del viernes. Por ejemplo, se puso en evidencia que el código ético de Podemos no permite el nivel salarial acordado por ZEC en su ponencia organizativa. También se dijo que el modelo de primarias planteado, en el que no se separa el cabeza del lista del cuerpo de la candidatura ni se aceptan los censos de Podemos, sería inaceptable incluso para la dirección estatal.

Lo que dejaron claro las fuentes consultadas es que Podemos, que tiene un pacto cerrado con Equo, se presentará a las elecciones con un proyecto político propio. De hecho, ya hizo un proceso de primarias en el que salió elegida la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, como candidata a la alcaldía.

No obstante, las fuentes indicaron que después de tomar la decisión de no concurrir a las primarias de la plataforma de izquierdas que gobierna la capital, su propósito es "seguir hablando con ZEC". Esto significa que una vez finalizado el proceso de primarias de ZEC se podría abrir una negociación por si es posible algún tipo de acuerdo. Pero no se descartó tampoco que Podemos lidere su propio proyecto de confluencia, con independientes o personas de otros partidos. Citaron el caso de la plataforma 'Con Huesca', que liderará la exmilitante de IU Pilar Novales y el escritor Óscar Sipán.

"Hay que acercar posturas"

Pedro Santisteve dijo este lunes que a su juicio resulta "impensable" que Podemos abandone el proyecto de ZEC "por perder una votación". Señaló que la formación morada tiene "las mejores razones" para participar en el proyecto de confluencia, donde debería encontrarse con IU y con los comunes.

"El plenario tomó una decisión, tras un proceso democrático que ha durado ocho meses y cuyas formas fueron consensuadas, y que hay que respetar", apuntó. A su juicio, ahora llega el momento de "reflexionar y trabajar para acercar posturas, cuidando las sensibilidades para propiciar el entendimiento". Santisteve aseguró que "hay posibilidades para la confluencia", y recordó que esta fórmula consiste en crear "un espacio comprometido con el cambio que debe ser preservado de cualquier interferencia basada en cálculos particulares".