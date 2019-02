El reconocimiento de la casta crava del Ebro como raza autóctona de Aragón fue uno de los asuntos abordados en la última comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, celebrada el pasado martes por la tarde en la sala Manuel Giménez Abad de las Cortes. El director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, compareció -a petición del Grupo Parlamentario Popular, con Ramón Celma de portavoz- para aclarar en qué situación se encuentra esta antigua demanda de aficionados y ganaderos del territorio.

Precisamente, el “desinterés” de estos últimos fue resaltada como la principal causa de que el proyecto esté enquistado. “Para lograr el reconocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hace falta crear una asociación de ganaderos de bravo. En 2015 mantuve una reunión con los propietarios de tres o cuatro explotaciones y se llegaron a tomar muestras en La Rebomba, que probablemente posee la sangre más pura, pero ellos no colaboran”, explicó Novales, asegurando que se podría retomar “en cualquier momento” el proyecto.

“Hay ganas de seguir trabajando, pero la creación de la asociación es condición indispensable. Si no, no se puede continuar con esto”, reiteró, antes de lamentar que Navarra dejara en “fuera de juego” a Aragón. “Se nos adelantaron”, reconoció, refiriéndose a que la Comunidad vecina, cuyas reses “prácticamente no presenten diferencias”, haya impulsado su propia casta durante este periodo de indecisión.

“Tenemos la analítica de La Rebomba hecha y esta situación, desde luego, no se debe a la ineficacia de la Administración, sino a la falta total de colaboración del ganadero propietario. Nuestro propósito era matar dos pájaros de un tiro organizando la raza autóctona y poniendo orden en la explotación pero si el sector no nos sigue, no podemos hacer nada”, valoró Novales, encontrando réplica en el popular Ramón Celma, encargado de debatir con el director general en esta comparecencia solicitada por su formación.

“Se trata de proteger nuestro patrimonio. Pedimos que se reconozca la vaca brava del Ebro haciendo lo mismo que hizo el Gobierno foral de Navarra o incluyéndola en el Decreto. Hay un interesante proyecto con el que se pueden hacer cosas atractivas con el ganado de nuestra tierra”, recordó, en referencia a un grupo de trabajo impulsado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y dirigido por el laboratorio de genética bioquímica LAGENBIO, con Pilar Zaragoza e Inmaculada Martínez al frente.

Opiniones enfrentadas

En el turno de réplicas, los posicionamientos de los distintos partidos quedaron enfrentados. El socialista Darío Villagrasa reprochó a Celma haber llevado “a la plaza pública” su apoyo a la tauromaquia y las razas autóctonas. “Ha venido a hablar de su libro. “La comparecencia se podía haber sustanciado con una petición de información”, criticó Villagrasa, alejado de la opinión de Berta Zapater.

El tema de las razas propias de Aragón es una de las banderas del PAR. De ahí que “año sí y año también”, hayan enmendado los presupuestos para su protección. “Por desgracia, todavía no se ha reconocido el ganado bravo pese a tener demostrada su procedencia y contar con los mejores ejemplares”, lamentó esta portavoz, incidiendo que “para recibir ayudas nacionales es necesaria la declaración”.

Del mismo modo, la diputada de Podemos Marta de Santos mostró el apoyo “unánime” al proyecto. “Desde el principio, hemos impulsado medidas para las razas autóctonas”, recordó, instantes antes de que Ramiro Domínguez (Ciudadanos) advirtiera que sería “bueno” para Aragón crear una casta. “Podíamos haber estado más ávidos; los navarros se nos han adelantado”, concluyó.