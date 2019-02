La DGA exige "abrir el mercado" para que las empresas aragonesas compitan por las renovables

El Gobierno de Aragón exigirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que abra el mercado" y permita a las empresas aragonesas competir "en las mismas condiciones" que Endesa para desarrollar los más de mil megavatios de energía fotovoltaica que sustituirán la potencia térmica de la central de Andorra.

Lo hará en sus alegaciones a la estrategia de transición justa del Ejecutivo socialista, presentada hace una semana por Sánchez y por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Madrid. El portavoz del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, reivindicó este martes al término del Consejo de Gobierno un margen "mucho mayor" de competencia entre las empresas. Sobre todo teniendo en cuenta que el texto original "cierra esta posibilidad".

La estrategia da a las empresas propietarias de las centrales térmicas y nucleares una "prevalencia" para desarrollar proyectos de energía eólica o fotovoltaica que reduce las posibilidades de las firmas aragonesas. Guillén, como ya hiciera el lunes el presidente de Aragón, Javier Lambán, incidió en que los técnicos de la DGA "están estudiando el documento".

El líder autonómico reiteró que Aragón tiene sol, viento y un elenco de empresarios ejemplar, idea que también defendió este martes el portavoz del Ejecutivo PSOE-CHA. "La posición del Gobierno es que todos los operadores jurídicos que tengan interés en hacer inversiones puedan hacerlo en las mismas condiciones", afirmó.

Guillén recordó que "hay empresas aragonesas que son pioneras en energías renovables" y que en igualdad de condiciones podrían apostar perfectamente por ellas. El Gobierno autonómico insiste en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no autorice "ni un solo megavatio a Endesa" hasta que no presente un plan justo para el territorio. "Endesa debería hacer un esfuerzo complementario a las inversiones que quiera impulsar en eólicas o fotovoltaicas. En el fondo, no están compensando con nada el cierre de la central térmica", aseveró.

En su opinión, la eléctrica "sigue haciendo negocio" con el plan de compensación que presentó en diciembre junto a la solicitud de cierre, que compromete una inversión de 800 millones de euros a repartir entre los municipios de Andorra, Alcorisa, Alcañiz, Ariño, Calanda e Híjar.

El también consejero de Presidencia subrayó que en Aragón hay empresas perfectamente preparadas –tanto como Endesa– para instalar renovables. No aclaró, en todo caso, si este será el único punto sobre el que alegue el Gobierno de Aragón una vez que la estrategia, que contiene pero no concreta los convenios de transición que se firmarán con los territorios afectados, salga a información pública. "Hablamos de un documento bastante prolijo. Al principio se nos pasaron once folios de fácil lectura y comprensión, pero al final tenemos uno que requiere un estudio técnico", justificó.