¿Cómo sé si mi hijo adolescente toma drogas?

Las farmacias de Aragón vendieron durante el año pasado alrededor de 200 test de detección de drogas. Estas pruebas son generalmente compradas por familias que sospechan o temen que sus hijos menores estén consumiendo este tipo de sustancias.

Según fuentes farmacéuticas consultadas, aunque la cifra de venta de este tipo de test en establecimientos sanitarios autorizados es casi anecdótica, no representa, ni de lejos, el total de los dispositivos que se adquieren anualmente en la Comunidad. En internet pueden encontrarse más de una docena de páginas en las que se ofrecen diversos métodos para la detección –en orina o saliva, los más comunes– de drogas como la cocaína, marihuana, metadona, opiáceos, speed, metanfetaminas o heroína. Por lo que, previsiblemente, el volumen real de compras de estos test es bastante más elevado de lo que podría pensarse a tenor del número que se vende en las boticas. De hecho, no es común encontrarlos en las farmacias; buena parte de los establecimientos del centro de Zaragoza a los que se preguntó por estos explicaron que no suelen tenerlos de forma habitual, ya que no son muy demandados. Los farmacéuticos los solicitan a las distribuidoras médicas previa petición de los interesados. Solo en las farmacias más grandes pueden encontrarse en stock; los farmacéuticos preguntados aseguraron que las familias que quieren comprarlos prefieren, por discreción y comodidad, recurrir a internet.

El de marihuana, el más común

En cualquier caso, según los datos facilitados por el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, de los vendidos en las boticas aragonesas los más pedidos fueron los que detectan el consumo de marihuana. Lo que coincide con la percepción social que se tiene sobre el consumo de drogas en la adolescencia y con los datos que ofrecen estudios como el realizado desde el servicio de prevención y promoción de Salud Pública del Gobierno de Aragón o la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes), que publica cada dos años el Ministerio de Sanidad. Según el último Estudes –con datos de 2016; el informe correspondiente a 2018 está aún sin publicar– el cannabis (tanto la marihuana como el hachís) es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia entre los estudiantes aragoneses de 14 a 18 años. De hecho, 3 de cada 10 alumnos (el 33,7%) respondieron, cuando se les hizo la encuesta, que lo habían consumido en alguna ocasión.

Desagregando estos datos por tramos de edad, el informe recoge que el 16,5% del alumnado de 14 años –uno o dos de cada diez– reconoció haber consumido cannabis alguna vez en su vida; en el grupo de 16 años, esta posibilidad se duplicó y llegó al 32,9% –tres de cada diez–. Con 18 años, la mitad de los estudiantes –51,5%, cinco de cada diez– reconoció haberlo probado alguna vez. En cuanto al tipo de consumo, el 60,3% de los que afirmaron haberla probado lo hicieron fumando marihuana (hierba). Y el 98,8% la consumieron en formato porro (las pipas de agua, las cachimbas, etcétera, aún son poco habituales en España y Aragón). La preocupación por el aumento del consumo de drogas ilegales entre los adolescentes en España ha ido a más en los últimos años. Hasta el punto de que algunas comunidades han planteado iniciativas para intentar prevenir estas situaciones o para detectar en menores de edad el uso de las drogas más habituales. Una de las últimas fue la propuesta en Canarias para que las revisiones pediátricas de los 14 años incluyeran estos controles.