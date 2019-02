La montaña más trepidante llega a Huesca con el Banff

Escalada en la Patagonia, en la película 'Notes from the Wall'. Drew Smith/Banff Mountain Festival

La cuarta edición del Tour Mundial del Banff Mountain Film Festival en Huesca permitirá ver del 13 al 17 de febrero algunos de los mejores documentales de escalada, BTT, esquí o ‘running’, con proyecciones que, como en ediciones anteriores, se desplazarán luego a los palacios de congresos de Jaca, Barbastro, Boltaña y Benasque, donde finalizará el 16 de marzo. Este festival multisede viene acompañado de actividades paralelas y pruebas deportivas, como la IV Competición Internacional de Escalada en Bloque Ciudad de Huesca, que nació con el festival y este año es también Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque, la II Trail Hoya de Huesca (días 16 y 17, respectivamente), además de estrenos, exposiciones, conferencias y cursos. En su edición de 2018, el Banff registró más de 7.000 participantes en las cinco sedes de la provincia de Huesca. El festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca y el club Peña Guara con la colaboración del Ayuntamiento de Huesca.

La primera proyección será el estreno de ‘Mountain’ (Australia, 74 min, 2017), el miércoles 14 a las 20.45 en el teatro Olimpia de Huesca. Esta laureada película es una colaboración cinematográfica y musical única entre la Orquesta de Cámara Australiana y la directora Jennifer Peedom, nominada al Bafta. Es una exploración deslumbrante de la obsesión por las montañas y su poder para moldear vidas y sueños. La entrada costará 5 € (socios de Peña Guara, 3 €) y la película se proyectará también en Barbastro (27 de febrero), Boltaña (8 de marzo) y Benasque (16 de marzo).

La sesión central del festival tendrá lugar el sábado 16 con la proyección de nueve cortometrajes documentales (uno de ellos de animación) en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca. Será a las 20.00 y estará divida en dos partes, una primera en la que se proyectarán los cortos ‘Rogue Elements-Corbet’s Couloir’ (EE.UU., 4 min, 2017), ‘Boy Nomad’ (Canadá, 21 min, 2018), ‘For the Love of Mary’ (EE.UU., 6 min, 2018) y 'Notes from the Wall' (Bélgica, 34 min, 2017). En la segunda parte, de poco más de una hora de duración, podrán verse 'Choices' (EE.UU., 2 min, 2017), 'Viacruxis' (España, animación, 11 min, 2018), ‘RJ Ripper’ (EE.UU., 19 min, 2018), ‘Far Out-Kai Jones’ (EE.UU., 5 min, 2018) y ‘Reel Rock 12 Break on Through’ (EE.UU., 26 min, 2017). La entrada costará 7 € (socios del club Peña Guara, 4 €).