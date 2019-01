Once localidades aragonesas tendrán wifi gratis en calles, plazas y otros espacios públicos

Los vecinos y visitantes de 11 pueblos (y ciudades) aragoneses podrán mandar mensajes de whatsapp, mirar vídeos o comprobar el correo de forma totalmente gratuita, sin gastar un solo dato de su tarifa, en plena calle. La iniciativa 'Wifi4EU', de la Unión Europea, ha asignado 120 millones de euros para llevar internet a 8.000 puntos del territorio comunitario, entre los que hay 222 municipios españoles.

Uno de los beneficiarios será Caldearenas, enclavado en la comarca del Alto Gállego, cuya conectividad no pasa por su mejor momento. "La cobertura para el móvil es muy mala, prácticamente no hay. Va fatal", lamentan desde el Consistorio. "Por eso acudimos a la convocatoria, para paliar la falta de cobertura con internet. Que si alguien no puede llamar, por lo menos pueda enviar un whatsapp".

Aunque todavía tienen que ponderar los pormenores de la ayuda europea, en el Ayuntamiento altoaragonés consideran "muy necesario" el tener una buena conexión, "ya que en las condiciones actuales no se puede atraer empresas, no puede venirse un autónomo a vivir y trabajar o simplemente subirse una semana con su ordenador". "Las empresas de telefonía no se acuerdan de los pueblos pequeños", concluyen.