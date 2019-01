Unos 2.000 vecinos de Pastriz y Movera llevan más de un día sin agua potable en sus casas

La rotura de una tubería de abastecimiento de Zaragoza a la altura de Movera ha dejado sin agua en sus casas y establecimientos desde la mañana del viernes a cerca de 2.000 vecinos, entre los afectados de este barrio (un centenar de habitantes) y los 1.700 habitantes de Pastriz, además de una parte del polígono de Malpica. La avería, que afecta a un conducto que discurre cerca de la N-II, se detectó el viernes a primera hora de la mañana y fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han señalado que esperan restablecer el servicio mañana por la tarde, a partir de las 13.00.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza están abasteciendo de agua no potable a los habitantes de Pastriz con un camión cisterna. "Los vecinos estamos sufriendo molestias porque no tenemos otra alternativa para tener agua potable. Como ya ocurrió hace dos años, no hay más remedio que comprarla", señaló el concejal de concejal de Pastriz en Común, Rubén Ramos.

En las zonas afectadas pertenecientes al término municipal de Zaragoza se ha desplegado otro camión cisterna que da servicio de 12.30 a 17.30 de este sábado al Cazuelo y de 13.00 a 18.00 al Lugarico de Cerdán. La alcaldesa de Movera, Esperanza Calvano, ha señalado que el arreglo de la tubería, al discurrir cerca de una vía nacional, ha precisado de la autorización del Ministerio de Fomento por si en algún momento podía afectar al tráfico rodado.