El abogado que cerró con Plaza la venta de Sanedi niega el "pelotazo" y dice que el suelo fue barato

La última jornada de interrogatorios del juicio de Plaza –que se retomará el próximo 30 de enero, cuando empezarán a informar las partes– volvió a poner el jueves el foco sobre Sanedi, empresa madrileña a la que la plataforma logística compró 61 hectáreas de terreno por 4,5 millones de euros en una operación que la Policía llegó a calificar de "pelotazo". Y lo hizo porque, solo dos años antes, por la totalidad de la finca donde se integraba este suelo (610 hectáreas), Sanedi pagó 9 millones a su propietario original.

El acusado y exgerente de Plaza Ricardo García Becerril atribuyó la responsabilidad de esta compraventa al también encartado Carlos Esco en su famoso correo electrónico "miserias". Por ello, la Fiscalía Anticorrupción aprovechó este jueves la declaración del abogado de Sanedi, Jorge Manrique, que cerró la operación para intentar aclarar el grado de participación del entonces consejero delegado de la plataforma. "¿Tuvo usted alguna relación con Carlos Esco antes o después de esta operación?", preguntó el fiscal José Grinda al letrado Jorge Manrique. "Yo a Esco lo conozco a raíz de esto y nos habremos visto tan solo 3 o 5 veces", contestó el testigo.

Manrique repitió varias veces que el político no participó en la negociación directa del acuerdo ni en la fijación del precio. De ahí que la Fiscalía insistiera al abogado para que precisara por qué se vio entonces con Esco y de qué hablaron. No hubo una respuesta clara y el testigo terminó diciendo que no se acordaba.