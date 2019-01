Velilla de Jiloca, naturaleza viva y disfraces de fábula

La teniente de alcalde de Velilla de Jiloca, Luisa Molina, es una mujer entusiasta con su pueblo. No tiene reparo en lanzar ‘la frase’ con mayúsculas. "Para mí, el mejor pueblo del mundo; me encanta. Claro que todos pensamos lo mismo del nuestro, pero ojo, que tampoco tolero bien que me lo critiquen. Y es que objetivamente tenemos cosas muy majas, tanto en el casco urbano como en los alrededores, y sobre todo hay un gran ambiente, nos llevamos muy bien y todo el mundo suma por el pueblo".