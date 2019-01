Las familias se movilizan para que se termine de construir el IES de La Puebla de Alfindén

La asociación de madres y padres (ampa) del instituto de La Puebla de Alfindén y las de los cuatro colegios adscritos a este centro de enseñanza, los dos de la propia localidad y los de Alfajarín y el Centro Rural Agrupado (CRA) de Villafranca de Ebro, llevarán a cabo cuatro movilizaciones el próximo febrero para reclamar que se construya la tercera fase de las instalaciones, que esperaban estrenar el curso que viene.

En junio de 2019 se incorporarán a las clases 138 alumnos de 1º de ESO, según las adscripciones que están formalizándose estos días, y solo saldrán 20 estudiantes de bachillerato. En el instituto conviven actualmente 560 alumnos desde infantil a bachillerato y 1º del grado medio de Mecanizado de Formación Profesional.

«Las instalaciones están ocupadas al 100%, no hay ningún aula disponible y los padres estamos muy preocupados e inquietos porque no sabemos dónde se va a ubicar a estos chicos. A estas alturas está claro que la última fase de las obras, que todavía no han comenzado, no va a estar lista», se quejaron fuentes de la ampa del establecimiento.