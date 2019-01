Un paseo por las diez tiendas más antiguas de Aragón

¿Cuáles son las tiendas y comercios más antiguos de Aragón? ¿A qué se dedican y dónde se encuentran? ¿Cuál es la clave para mantener tu negocio abierto al público generación tras generación? En este reportaje les ofrecemos un paseo por las que podrían ser las diez tiendas más antiguas de nuestra Comunidad Autónoma y, algunas de ellas, de España. El comercio que ocupa el primer puesto del ranquin es la Confitería Micheto, que ostenta, además, el título de la tienda más antigua de España. Sita en el número 10 de la calle Luis Guedea de Calatayud, Miguel, Mª Cruz y Mabel encabezan la octava generación de pasteleros de su saga familiar en el corazón de una ciudad con cuidada tradición comercial y repostera. Fundada en 1770, en 1926 sería nombrada proveedora de la Real Casa de Alfonso XIII, gracias a su conocido bizcocho que hoy mantiene la receta original.

Cuentan con una amplia variedad de productos entre los que se encuentran merengues, turrones y pasteles, entre otros. “Calatayud siempre ha sido cabecera de comarca cuando la gente no podía permitirse el lujo de viajar hasta la ciudad para comprar. Hoy hemos logrado sacar parte de nuestro negocio al exterior, con presencia en El Corte Inglés, el Asador Donostiarra o el Txistu de Madrid”, explica Miguel Micheto. El pastelero asegura que, para ellos, se trata de un verdadero orgullo y una responsabilidad, aunque no ha sido un camino afable: “Está todo muy complicado y no tenemos apoyo ni ayudas suficientes. Si la cosa sigue así, los pequeños autónomos y las empresas familiares iremos desapareciendo poco a poco”.