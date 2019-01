Enfado por la falta de plazas de Secundaria en Miralbueno y el retraso del centro integrado

Uno de los objetivos de la creación de los centros integrados era solucionar los problemas de falta de plazas de Secundaria en determinadas zonas. Sin embargo, en el barrio de Miralbueno, esta carencia no se ha solucionado y se ha agravado por el retraso en la ampliación del centro integrado de Miralbueno (ahora llamado Río Sena).

El periodo para pedir reserva de plaza en los institutos terminaba este martes 15, pero la DGA ha decidido ampliar el plazo en Zaragoza "a petición de las familias" hasta el día 21. Ante el malestar por la situación de Miralbueno, esta semana el secretario general técnico de Educación, Felipe Faci, se reúne de urgencia con representantes de dos colegios del barrio y sus familias: el Río Sena (martes) y el Julián Nieto Tapia (jueves).

El colegio Río Sena, el primero y más grande del barrio, es desde este curso centro integrado. Pero no caben todos los alumnos en el centro. Está prevista una ampliación, pero las obras no han comenzado ni se sabe cuándo lo harán. Este curso, tres grupos de 1º de la ESO del Río Sena ocupan aulas del colegio Julio Verne, que tiene espacios libres porque solo tiene alumnos hasta 5º de Primaria. El próximo curso, no se sabe dónde se ubicarán los alumnos de 1º y 2º de la ESO del Río Sena. Educación dice que estarán escolarizados en el barrio.