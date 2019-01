El frío frena la expansión de la mixomatosis en liebres

La llegada del invierno, con la consiguiente bajada de las temperaturas, ha frenado la expansión de la mixomatosis, virus que hasta el pasado año era exclusivo de los conejos pero ha acabado extendiéndose a las liebres. Los primeros casos en nuestro país se registraron en julio. El territorio aragonés tardó algunos meses más en confirmar la aparición de la epidemia.

Cetina (Zaragoza), Cañizar del Olivar (Teruel) y Albentosa (Teruel) son las localidades en las que oficialmente se han localizado rabonas que padecen esta enfermedad, llevando al Ejecutivo autonómico a elaborar un protocolo de actuación que sigue vigente a pesar de la tregua que ha propiciado el frío.

“El virus del mixoma es muy sensible a la caída de las temperaturas; no llega a desaparecer, pero disminuyen los síntomas. Sin embargo, se presupone que en primavera y verano aparecerán nuevos casos. Por eso es conveniente no ejercer demasiada presión sobre la liebre”, explica -como veterinario de la Real Federación Española de Caza y de la Federación Aragonesa de Caza- Nicolás Urbani, y subraya que hay que seguir “alerta”.