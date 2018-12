Los menores y los cotillones de Nochevieja en Aragón: entre pulseras identificativas y espacios específicos

Tener menos de 18 años y salir de celebrar el Año Nuevo es una conjunción difícil de combinar, al menos, en determinadas localidades. Zaragoza es ejemplo de ello. Los grandes cotillones que se organizan en la capital aragonesa como el de la Sala Multiusos o los del Espacio Ebro y el Pabellón de Ceremonias no permiten el acceso a menores de edad. Esta situación se repite en los bares de zonas como el Casco o el Rollo. Solo unos pocos, como es el caso del Teatro de las Esquinas, con Starkytch Pinchadiscos, sí que están abiertos para aquellos que todavía no han llegado a la mayoría de edad. En el caso de que no hayan cumplido 16 años deben acudir acompañados por su padre, madre o tutor legal, además de cumplimentar una autorización de acceso. Por su parte, los que tienen entre 16 y 18 años, pueden acceder sin adultos, pero serán identificados con una pulsera.

En la celebración de Nochevieja organizada por la comisión de fiestas del barrio de Santa Isabel también se permite el acceso a partir de los 16 años. No obstante, recalcan que la entrada estará regulada y que será imprescindible la presentación del DNI. Lo mismo sucederá en la fiesta de fin de año que se organiza en la sede de la Federación Interpeñas. A pesar de que las posibilidades para los menores son reducidas en la capital aragonesa, el Ayuntamiento de Zaragoza prepara un cotillón en la plaza del Pilar, al que podrán acudir todos los interesados. No habrá barras por lo que no existen problemas con la venta de alcohol.

En el resto de Aragón, las opciones son muy variadas. Muchos municipios gestionan sus propias celebraciones, generalmente, en el pabellón deportivo o espacios similares. En estos casos, cada uno decide cómo controlar el consumo de alcohol en menores. Por un lado, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva apuesta por poner una barra sin alcohol, “además de contratar a personal de seguridad que controle que nadie entre con bebidas al recinto”. Por otro, el de Utebo cuenta con pulseras de diferentes colores. En el cotillón que organizan en el Palacio de los Deportes habrá tres tipos de acceso: los mayores de edad deberán presentar su DNI y se les colocará una pulsera de color amarillo; los que tienen 16 o 17 años, tras mostrar su DNI, se les pondrá una pulsera azul y los de menos de 16 tienen que acudir con una autorización de sus padres (disponible en la página web del Ayuntamiento) y presentarla en el control de acceso. Posteriormente portarán una pulsera verde.