Martín y Sinforosa, los únicos habitantes de un pueblo de Teruel, protagonizan el emotivo anuncio de Land Rover

La pareja lleva 35 años viviendo sola en el pueblo, al tiempo que luchan estoicamente contra las fieras garras de la despoblación que tanto está afectando a varias provincias del interior del país.

Martín es el narrador del anuncio y recuerda con nostalgia cómo era la Navidad antes de que las personas del pueblo decidieran probar suerte en otra parte: "La Navidad antes aquí era normal. Estaban a lo mejor hasta las tres de la mañana bailando y brincando. Parece ayer, pero han pasado ya 60 años".

Al final del anuncio, los ancianos observan felices y emocionados las luces navideñas que Land Rover ha colocado en La Estrella: "Queríamos llevar la Navidad a Martín y Sinforosa. Pero al final el regalo nos lo hicieron ellos".

La historia de Martín y Sinforosa

Hace ya más de 4 años, Heraldo de Aragón entrevistó a la entrañable pareja que aseguró que, a pesar de que su hijo ya no quiere que continúen viviendo allí y prefiere que se muden a Villafranca -localidad castellonense con la que limita-, ellos no se quieren mover. La preocupación de su hijo es comprensible ya que, aunque parece que La Estrella queda cerca, para llegar hasta ella es necesario recorrer más de 24 kilómetros por un angosto camino forestal que transcurre entre barrancos de gran pendiente. Además, no hay cobertura y para tratar de hablar por teléfono es necesario subir al monte.

El enrevesado camino desde La Estrella hasta Villafranca del Cid. Google Maps.

No disponen de agua corriente y, hasta hace unos años, tampoco tenían luz. Para recoger agua potable tienen que caminar cada día hasta la fuente. Se rigen, cuando es de día, por el reloj solar de la plaza aunque mantienen que el tiempo no es ningún problema para ellos: "Comemos cuando tenemos hambre y nos vamos a dormir cuando nos entra el sueño, sin mirar la hora".

Desde luego, no viven rodeados de lujos, pero ellos aseguran que no necesitan nada más. "Nosotros nos hemos criado aquí y no nos llama nada marcharnos a otro sitio. Aquí estamos estupendamente cuidándonos el uno al otro y con nuestros animales", aseguró Sinforosa a Heraldo.es. Para el momento de la entrevista, el matrimonio vivía acompañado de un gallo, cuatro gallinas, 35 panales de abejas, 25 gatos y tres perros.

Los comentarios del vídeo en las diferentes redes sociales han sido todos positivos, y varios usuarios han querido recordar la visita que en su día hicieron al pueblo. Y es que el matrimonio está acostumbrado a recibir gente todos los fines de semana, tanto que acostumbran hacer a los turistas una visita guiada por el santuario y las escasas calles que forman La Estrella. Además, dos veces al año, los vecinos de Mosqueruela se acercan hasta el poblado para celebrar romerías al santuario.