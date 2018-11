Lambán vaticina una pinza PP-Podemos a proyectos estratégicos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, está convencido de que PP y Podemos "harán la pinza" a sus principales proyectos en lo que queda de legislatura. Así lo indicó este martes en su intervención como secretario general del PSOE-Aragón ante el comité regional, en la que criticó con dureza al líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte y tachó de "inexistente" su alternativa de gobierno. Respecto a la negociación de los presupuestos de 2019, Lambán anunció que, de las 75 medidas que proponen los socialistas, la primera será la renta social básica, una iniciativa que "duerme el sueño de los justos" porque Podemos decidió bloquearla.

Comenzó su discurso el presidente del Ejecutivo PSOE-CHA cargando contra el PP por ejercer una oposición "átona, sin ninguna capacidad de imaginación y de propuesta y ridiculizada por las evidencias". Citó, a modo de ejemplo, las críticas populares a la situación económica en una de las comunidades que más crece.

Lambán hizo hincapié en que, frente al proyecto del PSOE, "en este momento no hay alternativa", y se comprometió a sacar adelante 75 nuevas medidas haya presupuesto o no, porque "Podemos no lo pone fácil".