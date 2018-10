La mujer murió por el golpe en la cabeza de la rama que cayó al pasar un helicóptero en Jaca

Fuentes jurídicas confirmaron ayer a HERALDO que Eugenia A. M. tuvo que ser operada de una brecha de unos diez centímetros en la zona parietal y occipital. Sufrió una fuerte contusión y una lesión neuronal por el golpe que le produjo la rama en la cabeza el pasado jueves, cuando la mujer paseaba con su cuidadora en la calle de Albareda de Jaca, próxima al helipuerto de la Escuela Militar de Montaña.

Asimismo, la autopsia que se realizó en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) determinó que tuvo una hemorragia subgaleal o acúmulo de sangre entre el cráneo y el cuero cabelludo. También sufrió una lesión en los ojos, que quedaron amoratados como consecuencia del golpe que provocó la rama.

El cadáver de la fallecida fue trasladado ayer por la tarde desde el IMLA hasta el cementerio de Torrero, donde será incinerada hoy por la mañana y está previsto que sus restos se lleven después a la capital de la Jacetania.

El juzgado de guardia que se ocupó de las diligencias en Zaragoza ofreció ayer emprender acciones legales a la familia de la fallecida. De momento, esta estudia con un abogado si va a presentar denuncia al Ministerio de Defensa por el accidente mortal.

Asimismo, fuentes del Ejército de Tierra reiteraron ayer que han adoptado la medida de suspender cautelarmente las tomas de los helicópteros en la Escuela Militar de Montaña de Jaca como consecuencia del suceso, si bien informaron que este helipuerto militar es utilizado también por los aparatos de Protección Civil del 112 y de rescate de la Guardia Civil si lo necesitan.

Carta a la ministra

Por otro lado, el alcalde de Jaca Juan Manuel Ramón envió ayer una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le solicita que se agilicen las gestiones para cambiar de ubicación el helipuerto de la ciudad, situado en el Acuartelamiento San Bernardo de Jaca, a otro lugar más al norte del casco urbano, donde no haya viviendas alrededor. No obstante, todavía no conoce si los vuelos de emergencia, como el del helicóptero de rescate de la Guardia Civil o el del 112, se pueden seguir realizando, al suspenderse los aterrizajes y despegues mientras se investiga lo ocurrido. «De momento hay que esperar respuestas, no podemos hacer nada más. Me comprometí a mandar una carta y ya lo he hecho, al igual que he realizado gestiones desde el principio del mandato para agilizar el cambio de ubicación», apuntó.

Por su parte, los vecinos de la calle de Albareda, donde se produjo el accidente, consideran «vitales» las decisiones del cambio de ubicación y la suspensión de los aterrizajes y vuelos, aunque lamentan que se hayan producido después del fatal accidente. «No solo hemos sufrido molestias de ruido y rebufo de los helicópteros, sabíamos que al final esto iba a pasar, porque se ponía en peligro la seguridad de los ciudadanos», aseguran.

El diputado de Podemos en el Congreso por Huesca, Jorge Luis, formulará una pregunta ante el Ministerio de Defensa sobre los planes de traslado del helipuerto a una zona exenta de afecciones para la población civil. Alto Aragón en Común criticó esta muerte tras los avisos de los vecinos.