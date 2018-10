Fallece la mujer herida por una rama que cayó tras el paso de un helicóptero militar en Jaca

La fallecida, Eugenia A. M., permanecía ingresada desde entonces en el citado centro hospitalario de la capital aragonesa. Su muerte se produjo ayer por la tarde, hacia las 20.30, y su cuerpo se trasladó al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizarle la autopsia. Hoy será incinerada en el cementerio de Torrero.

Precisamente ayer por la mañana, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, se reunió con el subdelegado de Defensa en la provincia de Huesca, el coronel Rivero, y con el jefe del Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña, el también coronel Vaquerizo, para hablar del incidente y "ordenar" el trabajo que se viene realizando "hace tiempo" para alejar la zona de aterrizaje y despegue de los helicópteros del acuartelamiento San Bernardo de Jaca de una zona urbana con viviendas. Según explicó el primer edil tras el encuentro, la opción de trasladar el helipuerto no es nueva sino que ya se planteó hace unos años.

Tras el accidente del jueves, el Ejército de Tierra ya anunció que iba a estudiar la viabilidad de cambiar la ubicación del helipuerto. Ahora, es el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, el que enviará una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para solicitarlo formalmente.

La nueva ubicación sería, según Juan Manuel Ramón, en la zona norte de Jaca, detrás de la Escuela Militar de Montaña, donde no hay viviendas. "Al principio del mandato mantuve reuniones en el Ministerio de Defensa y con personal del Ministerio de Fomento para que se intentaran aprovechar las obras de la variante (que unirá en un futuro la A-21 y la A-23). Nuestra idea era subir la escombrera de esa zona norte que está hundida utilizando los depósitos sobrantes de la variante", apuntó.

Además, el alcalde afirmó que ya hay un proyecto redactado por parte del Ejército de Tierra "y cuando lo conocí, me dirigí tanto a Fomento como a Defensa para que se pusieran de acuerdo, porque al final están implicados los dos ministerios", añadió.

Al primer edil también le consta que la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, "está trabajando por esta vía", ya que insistió en que no se puede seguir manteniendo esa actividad con ese nivel de molestia para los ciudadanos. "Aunque también es cierto que Jaca necesita un helipuerto y mis gestiones van en ese sentido, ya que el helicóptero de rescate de montaña de la Guardia Civil y el del 112 tienen que tener un sitio para aterrizar y despegar. Es necesario en momentos puntuales y queremos salvaguardar este uso de emergencias", recalcó.

El accidente ocurrido el pasado jueves ha sido el "detonante" para volver a tratar este tema "prioritario para nosotros", subrayó el alcalde, quien insistió en que ya se han realizado gestiones en ese sentido aunque quizá el retraso en la construcción de la variante "también ha perjudicado".

Aterrizajes suspendidos

El Ejército, por su parte, decidió suspender cautelarmente los aterrizajes y despegues mientras investiga lo ocurrido. Además de estudiar la viabilidad de cambiar el punto de aterrizaje, también anunció que va a revisar los procedimientos de aproximación de estos aparatos. Y mientras se determina si se traslada o no de ubicación el helipuerto, las decisiones provisionales sobre los posible vuelos serán del Ejército. No obstante, el primer edil reiteró la necesidad de que los helicópteros de emergencia "tienen que seguir utilizando el actual hasta que no haya otro alternativo".

Ramón, además, defendió la realización de maniobras en Jaca, que se seguirán realizando, y quiso diferenciar los vuelos de urgencia, como los rescates o traslados a hospitales, de los de formación, "que son los que generan más molestias por el tipo de aeronave".