Aragón reitera hoy su apoyo a relajar el objetivo de déficit para poder gastar 70 millones más

El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, la senda de estabilidad que recibirá el visto bueno en el CPFF. Otra cosa será lo que ocurra finalmente en el Congreso, al que debe volver un mes después de que fuera rechazada con 173 votos en contra del PP, Ciudadanos, UPN, Bildu, Foro Asturias y Coalición Canaria, y 86 abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT, frente a los 88 votos a favor del PSOE y PNV. Con independencia del resultado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace unas semanas que tiene previsto presentar su proyecto de presupuestos del Estado.

La convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha cogido con el pie cambiado a los consejeros de Hacienda de varias comunidades autónomas, entre ellos al de Aragón. De ahí que tenga que sustituirle la titular de Sanidad, que desde las nueve de la mañana tendrá que estar pendiente de las comunicaciones que recibirá a través del correo electrónico.

Aragón se juega 70 millones de euros de gasto ‘extra’, que es la diferencia que se hay entre fijar el objetivo de déficit en un 0,1%, como está previsto ahora, o establecerlo en un 0,3%, el mismo que este año y que es la propuesta del Gobierno central, que debe ser ratificada en el Congreso y en el Senado para salir adelante.

Si resulta difícil conseguir apoyos en el Congreso para que se apruebe la senda de estabilidad que propone el Ejecutivo central, pactar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año parece una misión imposible. Más, cuando solo se cuenta con el respaldo asegurado de 84 diputados.

200 millones de euros menos

Aragón, que ya ha iniciado los trámites para elaborar las cuentas autonómicas de 2019, mira de reojo la situación económica nacional. No en vano, si se prorrogan los de este año, la Comunidad no podría disponer de 200 millones de euros que permitirían impulsar políticas sociales y recuperar inversiones. Incluso se "podrían en peligro", según indicó reciente el consejero Fernando Gimeno, el aumento salarial del 2% para los funcionarios y la oferta de empleo público. El escenario no sería el deseado, y menos en un año electoral.

Ni siquiera está claro que Aragón pueda sacar adelante su proyecto económico en 2019. La reforma de impuesto de Sucesiones, que podría entrar en vigor en noviembre, ha tensionado la relación del Ejecutivo PSOE-CHA con Podemos e IU, que podrían negarse esta vez a prestarle su apoyo.