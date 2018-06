Los Azara, orgullo de su pueblo

El alcalde de Barbuñales, Fidel Cipriano, anda en los ochenta y pico, y vive en Barbastro. Está a un salto de su pueblo, en el que pasa todos los ratos posibles. En Barbuñales tiene a su gran amigo Félix Perera, antiguo alcalde durante dos legislaturas, lector empedernido que conoce todo tipo de detalles sobre la historia remota y reciente del pueblo. Fidel no es de Barbuñales, pero llegó allá hace 55 años. "Vine tras el amor de mi vida, decidí quedarme con ella y acabó siendo lo mejor que he hecho. ¡He sido tan feliz! Ella ya no está, pero mil veces que se plantease la decisión, mil veces repetiría la que tomé".

De alcalde lleva únicamente tres. "He intentado ayudar a quien me lo ha solicitado siempre, pero San Preciso no existe; me dijeron que había que echar una mano, que hiciera todo lo que pudiera, y ahí estoy, aunque ya me apetece que pase la legislatura y llegue alguien más joven, con ganas de servir. Algún locuelo habrá, o locuela… que ahora hay casi el doble de mujeres en el Gobierno. Que vengan con ganas de hacer buenas cosas".

Félix (81 años) también se alegra de haberse asentado en su pueblo, tras muchos años fuera. Su hija María José lleva la Asociación del Pialón con varias compañeras: organizan actos culturales, festivos y actividades lectivas.