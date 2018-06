Eduardo Martínez de Pisón: "La DGA tiene que volcarse en la ampliación de Ordesa"

El parque está muy bien. Desde 1918 ha mejorado notablemente en los aspectos naturalísticos. Aunque se puede pedir más, habría que pensar en cómo estaría Ordesa en estos momentos de no haber habido Parque. Ha supuesto un beneficio enorme, un acto de civilización que permitió conservar la naturaleza en un estado magnífico. Hubo, eso sí, pérdidas como la del bucardo, que se dio de forma generalizada en el Pirineo aragonés. El balance es extraordinariamente positivo.

¿En qué destaca este Parque Nacional respecto a otros?

En que es un parque de alta montaña. Tiene un pico de 3.000 metros, un enorme valle glaciar y un cañón calizo muy característico que le diferencia de todos los demás. Es el parque de la gran cumbre y el gran valle. Tiene, además, otra envergadura que me encanta destacar:que es fronterizo con Francia y con el Parque Nacional del Pirineo francés. El hecho de que sea así le da una originalidad extraordinariamente peculiar.

Es uno de los más visitados, ¿existe una excesiva presión humana?

El parque es bellísimo y, lógicamente, atrae a la gente. Entonces, tiene que dar una réplica en forma de una oferta que modere esas pretensiones cuando puedan suponer un problema para la naturaleza. Es un asunto muy serio que hay que saber manejar con habilidad. También existe, no obstante, una función educativa, de modo que no se puede prescindir del disfrute de la gente. El parque tiene un porqué, que es defender la naturaleza, y un para qué, que es otorgar esa naturaleza defendida al disfrute respetuoso.

¿Es partidario de que se amplíe?

Estoy completamente a favor, el parque se queda muy pequeño. En estos momentos tiene 15.600 hectáreas, pero el de Picos de Europa, también de 1918, supera las 60.000. Esto no quiere decir que no haya naturaleza, que la hay de sobra, ni que esa naturaleza no necesite protección. Puede estar amenazada exactamente igual que en otras partes. En el año 2000, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales me encargó un estudio sobre la posible ampliación. Opiné que debería alcanzar unas 64.000 hectáreas hasta el Alto Gállego.

¿Qué aportaría a Aragón?

Una gran parte de nuestro Pirineo quedaría protegido. Se ofertaría una visita respetuosa y guiada que restaría amenazas. Se ha dicho muchas veces que el Parque Nacional es la empresa más importante de Huesca, por lo que generaría beneficios contantes y sonantes que ya son visibles en los pueblos del entorno actual de Ordesa.Si ha crecido la demanda, también debe hacerlo la oferta.

¿Y qué hay que hacer para que Ordesa cumpla otros 100 años?

Probablemente eso: mantenerlo, ampliarlo y, sobre todo, tener una relación muy estrecha con el otro lado de la frontera. Habría que unirse desde el punto de vista de la gestión, la administración y la política con el Pirineo francés hasta quizá formar un único parque. Alo mejor dentro de 100 años no hablamos de parques nacionales, sino de parques internacionales o europeos.

¿Cómo cree que afectará el cambio climático a la flora y fauna?

Todavía no se ha estudiado mucho, pero el parque ya ha padecido el cambio climático muy visiblemente en el glaciar de Monte Perdido. Si los glaciares son altavoces de ese cambio, nos debemos preguntar qué está ocurriendo un centímetro o un metro más allá. Es un tema sobre el que ya se están emprendiendo estudios.

A nivel general, ¿cómo lo está haciendo Aragón en materia de Medio Ambiente?

Creo que muy bien. Tengo una impresión muy buena, pero mi misión es pedir más, sobre todo en cuanto a la extensión del Parque Nacional de Ordesa. Yo pediría un mayor empuje en la ampliación. El Gobierno de Aragón debe volcarse en ella en el futuro.