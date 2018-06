Luis María Beamonte: "Exigimos a Sánchez que cumpla con las inversiones y convenios previstos para Aragón"

Rajoy pasará a la historia como uno de los políticos más influyentes del siglo XXI. Sacó al país de la crisis y evitó el rescate europeo. Desde que tomó las riendas este país es otro. En su despedida ha demostrado altura de miras. Es un ejemplo para todos.

¿Le faltó agilidad para actuar ante la detención de Zaplana, el caso Cifuentes, la Gürtel…?

No. Esto que ha pasado estaba preparado. El tiempo lo descubrirá. La impaciencia de algunos ha subido la tensión para que todo esto pasara. El oportunismo de algunos y la imprudencia de otros son los que han provocado la caída del Gobierno de Rajoy.

¿Cree que con los casos de corrupción y las sentencias que van a salir era posible seguir gobernando?

El PP y Mariano Rajoy ya adoptaron medidas. Todos los casos y sentencias son de etapas anteriores y de personas que ya no están en el PP. Desde que Rajoy es presidente del partido y del Gobierno no ha habido ningún caso de corrupción.

¿Cómo valora la actuación de C’s?

Su actitud y sus anuncios de apoyar una segunda moción de censura y pedir elecciones anticipadas abrieron claramente el camino para que la jugada de Sánchez prosperara. Es evidente que se ha equivocado y C’s también pagará las consecuencias de esta moción de censura.

¿Mejorarán las relaciones del PP con C’s tras lo sucedido?

Nos tenemos que preocupar del PP y de hacer un congreso modélico del que salgamos fortalecidos. Ciudadanos deberá ser consciente de lo que ha pasado y del riesgo de salirse de la carretera cuando se acelera más de la cuenta. C’s se equivocó y las consecuencias ya se han visto: un gobierno que tiene el apoyo de partidos que dejan mucho que desear.

¿Cómo califica el voto del PNV?

Un ejercicio de egoísmo en el que siempre se mueven los nacionalistas.

¿Considera que ha sido una traición como dicen otros dirigentes de su partido?

No voy a llamar traidor a nadie. Cada uno actúa como cree conveniente, pero hay que respetar los acuerdos y la palabra dada. Y eso habrá que tenerlo en cuenta para el futuro.

¿Qué opina de la composición del Gobierno de Sánchez?

La primera impresión es que me suena a sectario y ‘viejuno’, de las etapas de González y Zapatero, de autonomías donde el PSOE_no ha brillado precisamente, y con algún golpe de efecto. Sin poner en duda la valía personal, la política hay que hacerla de otra manera, no a golpe de imagen.

¿Las pugnas entre Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal van a tensionar el relevo de Rajoy?

Estoy convencido de que no habrá más que un candidato. Que nadie espere guerras internas o enfrentamientos cainitas. Hemos hecho fuerte al PP desde la unidad y la cohesión. Y sabremos mantener esos principios y a la vez regenerarnos.

¿Comparte el ataque del exministro Margallo a Santamaría?

En esta vida hay que saber ser elegante, incluso con los que piensan diferente.

¿Esas tensiones internas del PP pueden reproducirse en Aragón?

Estoy seguro de que no. El PP-Aragón es un partido unido y cohesionado. Somos una de las organizaciones más ejemplares de todo el territorio nacional. Somos una formación limpia, en la que no ha habido ni un solo caso de corrupción. Y todos en esta Comunidad no pueden decir lo mismo.

¿Apuesta por Núñez Feijóo o por Cospedal para presidir el PP y ser candidato?

Apuesto por que habrá una sola candidatura y que no habrá divisiones ni rupturas ni fracturas. Y daremos una lección a los que eligen a dedo, obligan a dimitir a los que ganan o dicen que hay voto telemático que nadie controla ni verifica.

¿La salida de Rajoy implicará cambios en las relaciones del PP-Aragón con Génova?

Con Rajoy he tenido una magnífica relación personal. Es un hombre que me ha escuchado y que ha atendido mis peticiones en materias como agua, con el FITE, la financiación autonómica y local, infraestructuras y equipamientos. Y eso seguirá siendo así con la nueva dirección del PP, no me cabe la menor duda.

¿Y en la línea política del PP en las Cortes de Aragón?

Habrá que ver qué hacen otros –en referencia a PSOE, Podemos y C’s–. El PP es un partido serio que ha trabajado y que ha marcado distancias con los socialistas sin renunciar al diálogo por el interés de los aragoneses. Estamos ejerciendo la oposición, porque es nuestro papel. Solo negociaremos si es para el beneficio de los aragoneses, no para sacar de apuros a Lambán y a su partido en sus peleas con Podemos, CHA e IU. Ahora ya no tendrán la excusa de echar la culpa de todo al Gobierno de España. A veremos la capacidad de interlocución de Javier Lambán ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Es decir, ¿será más beligerante que ahora?

No vamos a entrar en dobles juegos. Hemos mantenido la coherencia con la concertada o el techo de gasto, por citar ejemplos, pero no estamos para salvar al Gobierno PSOE-CHA de sus problemas internos y de sus peleas partidistas con sus socios parlamentarios. Además, el PP ha estado desde el principio reclamando rebajar la presión fiscal y hacer reformas impositivas, por mucho que ahora otros se agarren a ese discurso (C’s y PSOE). Y en esa posición estamos: diálogo, negociación y soluciones por el bien de los aragoneses,

¿Pero hay negociaciones en temas fiscales, no?

Sí, en el modelo impositivo y en la financiación de las entidades locales. Si sigue la vía del diálogo y la normalidad y no hay cambios por presiones del Gobierno central o de Podemos, será posible un acuerdo que favorezca al conjunto de los aragoneses.

¿Hay opciones de que PP y C’s se unan en asuntos como la reforma de Sucesiones, por ejemplo?

En el modelo fiscal no diferimos mucho. Estamos intentando llegar a un acuerdo para dar una solución parcial al tema que más nos preocupa, la presión fiscal. Es una negociación que está llevando el PP con el PSOE por una razón: los votos del PP son fundamentales para que salga una reforma mínima. Espero que el PSOE se lo tome con la misma transparencia y claridad que lo está haciendo el PP.

¿La negociación entre PP y PSOE sobre el modelo fiscal avanzará y se ampliará más allá de Sucesiones?

Seguiremos adelante en esa negociación porque es importante para los aragoneses. Hemos ampliado el marco de diálogo más allá de Sucesiones, en concreto del tramo autonómico de IRPF, pero no es prudente adelantar un asunto tan relevante que está todavía sin definir.

¿Se verán afectadas las inversiones estatales en Aragón?

Exigimos que el nuevo Gobierno respete y cumpla con todas las inversiones y proyectos previstos para Aragón y confío en que respete la planificación del FITE y los convenios que han quedado pendientes para firmar. Vamos a ver la evolución porque hay indicios claros de que afectarán negativamente a Aragón, tanto en las obras hidráulicas como en la minería, y en concreto con el futuro de la térmica de Andorra.

De hecho, Enel, la propietaria de Endesa, ya ha dicho que acelera sus planes para cerrar la central de Andorra en 2020 y la ministra lo da por hecho.

A eso me refiero. Mientras que era ministro de Energía Álvaro Nadal se ha defendido la central y el uso del carbón nacional, a ver qué hace ahora el Gobierno de Sánchez y cómo reacciona Lambán, al que le pido que ante la nueva ministra asuma la defensa de la central de Andorra y demuestre la misma determinación que tuvo Nadal. Si lo hace, tendrá el apoyo del PP y no como hicieron los socialistas, C’s y Podemos que no respaldaron las medidas para asegurar la continuidad de la térmica.

¿Las concesiones a Cataluña pueden perjudicar los intereses de Aragón?

Veremos, sobre todo cómo se desarrollan las inversiones en infraestructuras y si se prioriza el corredor Mediterráneo sobre el eje Cantábrico-Mediterráneo y se ralentiza o se demora la modernización de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia. Y en el tema de la financiación autonómica, porque si se prima más la población y no se equilibra con la dispersión, la despoblación y el envejecimiento no se tendrá en cuenta el coste efectivo de los servicios. Y eso sería un grave revés para Aragón y para toda la España interior, que corre el riesgo de vaciarse. Estoy convencido que las relaciones entre dos comunidades, como Aragón y Cataluña, que están unidas por muchos lazos de todo tipo, deben reconducirse desde la normalidad y el respeto mutuo. Y depende más del Gobierno catalán que del de Aragón y el central, porque ambos han estado a la altura de las circunstancias.

¿Y si hay modificaciones presupuestarias ahora o en el futuro?

Si hay dificultades relacionadas con las inversiones en Aragón, forzaré todo lo que pueda y más para que los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado adopten iniciativas. Confío en que el PSOE no llegará a ese punto. Y espero del Gobierno de Javier Lambán que defienda los intereses de Aragón por encima de los problemas internos que tenga en su partido.

Respecto a la financiación autonómica, ¿mantendrá la misma posición que Galicia y Castilla y León pactaron con Aragón y Asturias frente a las tesis de Montoro?

Son autonomías de distinta naturaleza política que coinciden en los planteamientos básicos. Estábamos todos pendientes de una nueva reunión para esta semana que se ha tenido que cancelar por motivos obvios. Pero la negociación es la senda para reformar el sistema de financiación que nos dejó Zapatero perjudicando a Aragón y que solo contentó a los catalanes. La cuestión es que las autonomías tengan un modelo de financiación que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios en cada territorio. Pero ahora le toca resolver el problema al Gobierno del PSOE y esperemos que tenga en cuenta la realidad de España y no se olvide lo que sucede en el interior del país.

¿La llegada de Sánchez a la Moncloa con el voto de Podemos y de los independentistas y nacionalistas obligará a Lambán a alejarse más de acuerdos con el PP, C’s y PAR y a cerrar filas con Podemos, CHA e IU?

Yo lo que quisiera es que Sánchez y Lambán no tengan que dirimir sus cuitas internas a costa de los intereses de Aragón, como ya he señalado antes. Confío y espero que la responsabilidad que deben tener ambos eso nunca ocurra. Lo vamos a ver enseguida en temas fundamentales, como el carbón y las infraestructuras.

¿Los cambios en el escenario político facilitan el entendimiento del PP con C’s y con el PAR?

Son dos partidos fundamentales en la configuración del centroderecha aragonés. No tener en cuenta este dato sería desconocer la realidad de la política en la Comunidad. Estoy seguro que el PP va a ser de nuevo la primera fuerza política, y a partir de ahí serán las posibles sumas las que determinen cómo se podrán conformar gobiernos. De todas formas, C’s y el PAR forman parte inexcusable de lo que sería la configuración de una opción de centroderecha.

Es evidente que Podemos va a incrementar su presión sobre el PSOE, tanto en las Cortes de Aragón como en los ayuntamientos. ¿Eso reforzaría las opciones de acuerdo del centroderecha para el 2019?

Lo primero que tienen que saber cada uno es dónde quiere estar, porque no será posible intentar tener un pie a cada lado y hacer una cosa y la contraria. Al final, eso pasa factura en las urnas. Y ese es el camino que lleva ahora el presidente de Aragón. Es decir, el Gobierno PSOE-CHA tendrá que hacer un ejercicio de responsabilidad y guiarse por los intereses generales

¿Qué le preocupa del futuro?

En el partido, que nos perdamos la unión y la cohesión que nos caracteriza y que es uno de los grandes activos del PP en Aragón y en España. Y en el ámbito gubernamental e institucional, que las venganzas entre los partidos de la izquierda y la confrontación entre Sánchez y Lambán bloqueen inversiones fundamentales para Aragón.