La ministra de Energía asegura que el carbón tiene "poco futuro" y compromete a la térmica

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, puso ayer en jaque el devenir de la térmica de Andorra, propiedad de la italiana Enel (accionista mayoritario de Endesa), al asegurar que el carbón tiene "poco futuro", una declaración de intenciones que choca con los intereses de Aragón y que podría comprometer el sustento de cientos de familias de las cuencas mineras. La titular de Energía y Medio Ambiente confirmó en La Sexta su intención de acelerar la descarbonización de España, una decisión que podría provocar las primeras tensiones entre el Gobierno de Aragón y el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este jueves, el propio Javier Lambán aseguró que la DGA defenderá la térmica, cuyo cierre sigue previsto para 2020, y que en el mix de energía haya al menos un 6% de carbón, una postura que parece no encajar en los planes del nuevo Ministerio. Ribera, de un marcado perfil ecologista, mostró su "preocupación" por aquellas poblaciones que viven en comarcas cuyo "monocultivo económico" depende de las minas y las centrales térmicas y abogó por buscar salidas para que las personas que puedan sentirse en situación de vulnerabilidad tengan "un futuro viable". Recalcó, en todo caso, que "desde el punto del impacto para el conjunto del planeta, la salud y el cambio climático es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro".

Avivó así la preocupación que produjo su nombramiento entre el sector minero turolense, que tiene intención de solicitar una reunión "inmediatamente". "Si cierra la térmica, ¿qué va a hacer Teruel? Supone el 40% del PIB de la provincia", recordó Hilario Mombiela, presidente del comité de empresa de la central. A su entender, el Gobierno debería respetar los tiempos "en tanto que no se pueda sustituir al carbón". También lo cree así Antonio Montoyo, de CC. OO. "Sabemos que esto acabará más pronto que tarde, pero dudo de que vaya a ser de un día para otro. En estos momentos, España no produce suficiente energía renovable", subrayó, al tiempo que instó a las partes a "seguir negociando". "La transición no se hace así como así", afirmó.