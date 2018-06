Mario Garcés: "La moción de Sánchez es un error histórico de consecuencias irreparables"

¿Cómo valora el triunfo de la moción de censura?

Creo que va a ser un error histórico de consecuencias irreparables. Pero, dicho eso, la moción de censura forma parte de un instrumento normal del sistema democrático que debemos respetar.

¿Era previsible o sorpresiva?

No puedes prever aquello que no depende de ti, sino de los que instrumentalizan la moción de censura. A partir de allí, la conciencia y honor de quienes justifican a los que se echan en los brazos de los que cuestionan el Estado es, cuando menos, discutible de justificar moral y políticamente. Pero es una realidad democrática y como tal hay que asumirla. Desde el Gobierno del PP intentamos llevarlo con la máxima normalidad y pensar que esta etapa habrá que seguirla con detenimiento. Los españoles se merecen lo mejor y aún está por llegar.

¿Después de estar ocho años en el Gobierno (en Fomento, de 2011 a 2016, y en Servicios Sociales, de 2016 a 2018), cómo le afecta una salida tan rápida?

Han sido ocho años muy intentos y agradezco, a título personal, a los que han trabajado conmigo por su dedicación y esfuerzo en momentos que vivimos muy duros. Ayer me pregunté los cinco momentos más importantes que he vivido. Desde reconstruir Lorca, que fue una de las experiencias más bonitas que he vivido con la solidaridad de todo un pueblo, hasta el accidente del AVE en Angrois, pasé en primera persona esa noche tan trágica, y el accidente del avión Germanwings, en el que coordiné durante ocho días el dispositivo desde el Gobierno de las administraciones públicas. El cuarto momento fue la huelga de hambre de las mujeres acampadas en la puerta del Sol, durmiendo con ellas y pasar muchas horas en unos días muy duros descubriendo sus problemas nada más ser nombrado. Y luego, la gran manifestación de las mujeres el 8 de marzo porque la sociedad española lucha por la equidad y me gustó vivir esa explosión. Mi gratitud para quienes me ayudaron y para los que no lo hicieron, porque también aprendí de ellos. También pido perdón porque en la política no somos infalibles y tengo una cierta pena y desolación por la gente que ha trabajado conmigo hasta el final y tiene una salida abrupta personal muy complicada. La política es contingente, vamos a intentar paliar al máximo esos daños con gente que se ha volcado con este país.

El Gobierno de Pedro Sánchez va a crear el Ministerio de Igualdad y la comisión contra la pobreza infantil, ¿qué le parece?

Mi secretaría de Estado va a convertirse en un Ministerio de Igualdad y la parte de Servicios Sociales dependerá de Presidencia. Espero que tenga continuidad todo el trabajo realizado en estos casi dos años. Hemos avanzado mucho en este tiempo y estamos más de cerca de la igualdad efectiva y de acabar de una vez por todas con la violencia machista. En el área de Servicios Sociales apelo a que las administraciones públicas con competencias sigan colaborando con el Ejecutivo central como hasta ahora contra lacras como la pobreza infantil. Les deseo suerte y que sigan avanzando.

¿Cuántas llamadas y mensajes ha recibido antes del desalojo?

He recibido muchas llamadas. La primera fue de una diputada socialista y también del vicepresidente del Gobierno de Aragón. Y mensajes de gente que me daba las gracias. Voy a dar el traspaso de manera impecable igual que recibí del PSOE la consejería de Economía de la DGA y la subsecretaría de Fomento. Las condiciones emocionales dependen de las posiciones de salida, la intensidad y la inmediatez, pero la política es circunstancial.

¿Volverá a Hacienda como inspector de finanzas?

Fui afortunado al aprobar la oposición con 23 años y decidiré en breve si vuelvo o descanso, porque he vivido unos años muy difíciles y exigentes. Tengo que acabar un libro para otoño, ‘Episodios’, editado por Manuel Pimentel, y otro sobre los 40 años de Constitución. Y estoy participando en la película ‘Perdiendo el este’ de García Velilla.

«Tienen que gastar los 80 millones para el Canfranc»

«Tienen que utilizarse los 80 millones del Canfranc, ese crédito asignado en los presupuestos como un gasto plurianual», defendió Mario Garcés, una de sus decisiones como subsecretario de Fomento. «Recuerdo la noche de esos presupuestos y un día lo contaré en esos libros que escribo porque fue muy curiosa. Eran las tres de la madrugada y lo decidimos con otras dos personas más que un día contaré desvelaré de quiénes se trataba», agregó en la entrevista telefónica. «Creemos en el Canfranc y era la víspera de aprobar los presupuestos para que se ejecute ese dinero en algún momento. Lo importante es que los gobiernos que vengan descubran que existe esa necesidad para la unidad de España y Francia, y para nuestro país», destacó. «Espero que sea cuanto antes y que me llamen porque algunos pusimos nuestro grano de arena para que Aragón fuera una comunidad más fuerte y potente», concluyó el dirigente del PP.