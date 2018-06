El fiscal reclama al Supremo que declare muerto a Cordón y no use la carta de Silva Sande

Silva remitió una carta después del juicio de los acusados José Ramón Teijelo y Victoria Gómez Méndez para hacer alguna precisión. Sin embargo, la Audiencia Nacional interpretó que se contradecía sobre el entierro del cadáver en Mont Ventoux (los Alpes), ya que aseguraba que Manuel Pérez Martínez, alias ‘Camarada Arenas’, les ordenó llevarlo a los Pirineos.

El representante del Ministerio público defiende que la misiva "no es una prueba legalmente aportada al procedimiento" porque no la ratificó el testigo, ni pudieron interrogarlo sobre la misma y había contradicciones. Además, el fiscal criticó que al valorar esa carta en los hechos probados del fallo provocó que se "omitiera" la muerte de Publio Cordón y produjo "una sensación de burla a la familia de la víctima, a la sociedad y al Estado, que tienen derecho a que se declare cómo falleció y qué responsabilidad tienen sus captores" de la banda terrorista Grapo.

En su alocución que hizo ante Sala Segunda del Supremo presidida por el magistrado José Ramón Verdugo, el fiscal recordó que el secuestro "conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública española". La viuda del empresario, Pilar Muro, y una de sus hijas estuvieron presentes en la sala en la vista oral.

Asimismo, precisó en su escrito de acusación que esta causa se reabrió el 29 de septiembre de 2008 gracias a la confesión del arrepentido Fernando Silva Sande, que llevó a descubrir el chalé donde estuvo cautivo Cordón a las afueras de Lyon, alquilado por los acusados Teijelo y Gómez Méndez. En la tercera semana del cautiverio, Cordón trató de escapar por la ventana y poco después falleció.

"Es de vital importancia destacar cómo la instrucción de la causa ha partido de los datos proporcionados por el citado testigo, merced a los cuales fue posible localizar la vivienda en la que estuvo retenido Cordón en Lyon y se han podido recabar las pruebas documentales, materiales y biológicas que han corroborado punto por punto sus manifestaciones", sostuvo el fiscal para defender que es un "caso paradigmático" de la credibilidad de la declaración de un coimputado.

El fiscal mantiene los 30 años de prisión para los dos acusados por el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima, pero no sustituirla por 20 años de cárcel como el fallo.

No lo ayudaron tras la caída

Por su parte, la acusación particular ejercida por el abogado Juan Carlos Rodríguez, en nombre de la familia de Cordón, sostuvo que los acusados cometieron un homicidio en comisión por omisión. "No podemos acreditar ni que le empujaran o que le dispararan en el intento de huida, pero es evidente que al recibir heridas en la caída se convirtieron en mortales al no ser tratadas por aquellos que estaban obligados a prestar la ayuda mínima y se convirtió en un homicidio", argumentó en la vista.

La acusación particular coincide con el fiscal en que hay pruebas de la muerte de Cordón durante el cautiverio. Además, sostuvo que su enterramiento se produjo en Mont Ventoux, en los Alpes, donde han ido a buscarlo, porque Silva Sande no muestra ninguna duda de que ocurrió allí.