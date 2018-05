¿Qué hacen los diputados aragoneses en el Congreso?

La XII legislatura de España aún no ha cumplido dos años y ya empieza a mostrar ciertos síntomas de cansancio. Que si una moción de censura, la posibilidad de una elecciones anticipadas... no son pocos los que creen que no se cumplirá con el ciclo natural de cuatro cursos políticos. Pero, más allá de la longevidad del ciclo, cabe preguntarse cuál está siendo la labor de los diputados aragoneses en el Congreso, escenario fundamental del poder legislativo.