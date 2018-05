"Las familias de niños de atención temprana sentimos que nos dejan tirados a los 6 años"

"Las familias nos sentimos muy desamparadas. Cuando nuestros hijos cumplen 6 años, o antes, se acaban las ayudas y nos dejan tirados. Todos queremos que nuestros hijos reciban la mejor atención posible, pero hay familias que no pueden asumir el coste de las terapias privadas. Yo lo hago con mucha dificultad. Es una injusticia tremenda", afirma Mary, madre sola con dos hijos mellizos.

Sus hijos, niño y niña, nacieron a los seis meses y medio de embarazo. Él no ha tenido problemas de salud, pero la chica sí: ha pasado operaciones de estómago, tiene deficiencias de oído y vista, tiene un cierto retraso en el desarrollo y está pendiente de una valoración neurológica. Los dos hermanos van al colegio Santo Domingo de Silos, donde Naiara recibe algunos apoyos. "Los apoyos del colegio no son suficientes. Cada día hay más niños con necesidades y hay que repartir los recursos", apunta Mary.

Ella trabaja de conserje a media jornada y gana 800 euros al mes. Los martes la saca del colegio dos horas para llevarle a terapia en un centro privado. "Le viene muy bien. Si pudiera, la llevaría más, pero es muy caro y es difícil organizarnos", afirma. Sus padres le ayudan económicamente. Y hace poco le han concedido una beca del Ministerio de Educación para alumnado con necesidad específica de apoyo, pero solo le cubre cuatro meses. Para el próximo curso ha pedido una plaza combinada en el colegio La Purísima, donde podría seguir un tratamiento específico de audición y lenguaje, aunque no sabe si se la concederán.

Las familias se organizan

El programa aragonés de atención temprana ofrece terapias gratuitas a niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad o dificultades del desarrollo. Incluye servicios de estimulación, psicomotricidad, fisioterapia, logopedia y atención psicológica, entre otros. Diversas asociaciones llevan años pidiendo que esta ayuda no termine a los 6 años. En los últimos meses, muchas familias se están organizando en Aragón y otras comunidades para reclamar esta atención.

"¿Cómo puede ser que una situación administrativa, cumplir 6 años, condicione un tratamiento terapéutico? La ayuda debería continuar dentro del sistema público mientras sea necesaria. Es un derecho. Hay familias que se gastan hasta 1.000 euros al mes en terapias, y otras que a partir de los 6 años no pueden pagarlo", subraya Juan León Pescador, padre de un niño de 4 años que va a atención temprana, e impulsor en Aragón de un grupo de Facebook de apoyo a las familias y de una recogida de firmas en Change.org. Han recogido cerca de 600 firmas en una semana. Además, hay varias campañas de firmas en otras comunidades que han sumado miles de apoyos.

"La atención temprana es un servicio relativamente nuevo. Cada comunidad autónoma lo gestiona de una manera. La mayoría incluye de 0 a 6 años, como Aragón, pero hay mucha diversidad. En Canarias no tienen. En Castilla la Mancha acaban de aprobar la ampliación de 3 a 6 años En Baleares incluye un año más, hasta los 7. Y en Extremadura están incluidos todos los niños y adultos. La atención temprana debería ofrecerse para todos igual sin límite de edad dentro de la cartera nacional del servicio de salud", afirma Juan León.

Dos mil niños atendidos en Aragón

En Aragón se está atendiendo a 2.070 niños en atención temprana (un 27% más que en la anterior legislatura). El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) gestiona estas ayudas. Normalmente son los pediatras los que derivan a los niños o los equipos de orientación de guarderías o colegios. En Aragón hay 22 centros públicos y concertados donde se realizan las terapias. En esta legislatura se ha ampliado la atención en el medio rural.

De momento no se prevé ampliar el servicio de atención temprana en Aragón más allá de los 6 años, lo que supondría un coste económico elevado. "La edad que se considera crítica es la de 0 a 6 años. Después de esa edad es el sistema educativo el que presta atención a estos niños. El IASS está trabajando en extender la atención temprana al territorio rural", afirman desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Los gastos en terapias después de los 6 años

Cuando los niños que reciben atención temprana cumplen los 6 años, el IASS les informa de que se ha terminado este servicio gratuito. En algunos casos se les ofrece a las familias continuar en el mismo centro pero pagando las terapias. Y la mayoría tienen que buscar tratamientos por su cuenta en algún recurso privado. "Las familias estamos muy perdidas y no sabemos bien dónde acudir", apunta Mary Villegas.

"El coste de las terapias es muy alto y hay familias que no pueden asumirlo. Nos dicen que nuestros hijos necesitan tratamiento pero la Seguridad Social no lo facilita", subraya otra madre cuyo hijo también recibió atención temprana hasta los 6 años. El niño tiene parálisis cerebral leve, minusvalía del 22% y hemiparesia en un lado. "La Seguridad Social solo nos ofreció seis meses de rehabilitación de la mano derecha media hora a la semana durante seis meses. Todo lo demás lo he tenido que buscar y pagar: logopedia, rehabilitación, natación, optometrista y terapia de estimulación. Es un coste de unos 600 euros al mes, más 200 euros de las primeras sesiones de valoración con cada especialista", explica.