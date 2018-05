Lambán rechaza cualquier mayoría del PSOE con los independentistas catalanes

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, "rechazaría cualquier tipo de mayoría del PSOE con los independentistas catalanes". Aunque considera que la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy era "inevitable y necesaria", insiste en que debe servir para que se convoquen "rápidamente" elecciones generales. Pero no quiere que prospere a cualquier precio y pone sus líneas rojas, compartidas con los barones socialistas: "Por higiene democrática con los separatistas, en estos momentos, no hay nada que hablar". También muestra recelos sobre Podemos. "Que ofrezca gratis su apoyo me preocupa más que si planteara que hay que negociar", indicó a HERALDO tras asistir al Comité Federal.