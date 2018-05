Imprescindible transparencia

Aunque fiscalizados por la Intervención de las Cortes regionales, los gastos de los partidos políticos se harán públicos en el área de transparencia de la página web de la Cámara. En total, los grupos reciben 3,4 millones de euros al año, de los que 1,4 tienen un destino finalista dedicado a sufragar los gastos de personal. La medida, que cobra dimensión al saberse que estos gastos no habían sido publicados en 35 años, merece ser recibida con especial satisfacción, ya que insiste en el obligado deseo de transparencia en la gestión del dinero público. El trabajo de la Cámara cara a la homologación de un sistema, parejo al que ya existe con las declaraciones de bienes y patrimonio de los 67 diputados, solo puede ser entendido como un beneficio que permitirá el control del dinero gestionado por las formaciones. Igualmente, este nuevo paso evitará cualquier tipo de interpretación particular que los partidos realicen sobre el destino y sentido de la subvención y ampliará el conocimiento de las decisiones que adopte la Mesa de las Cortes tras las fiscalización establecida por la Intervención. No existe mejor manera de frenar la gran preocupación social causada por los últimos escándalos de corrupción que llevar la transparencia a todos los rincones.