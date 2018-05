Valpalmas: el paraje mágico que quizá sedujo a Ramón y Cajal

A veces, las señales a pie de carretera y un perfil determinado divisable a lo lejos mata la sorpresa de cierta maravilla natural, motivo de orgullo para un pueblo y omnipresente en anagramas, folletos turísticos o, incluso, la semántica en las tapas del bar municipal. No es el caso de Valpalmas y sus Aguarales: el vistazo a las fotos internautas no merma el primer impacto visual del visitante. Ayuda la orografía: hay que asomarse. Después, porque vale la pena, pasear por el centro de estas caprichosas formas de arena que recuerdan al planeta Tatooine de ‘Star Wars’. Más tarde, si la curiosidad pica, hay que aprender más: que se forman con el agua de lluvia, que cambian y se derrumban y surgen, para convertirse en el más vivo de los espacios inanimados de las Cinco Villas. Una maravilla, el sueño de todo pequeño municipio que busca ingresos en el turismo de naturaleza.

El hecho es que las visitas menudean, pero quizá no tanto como merece la cosa. José Lafuente Dieste, agricultor, lleva once años de alcalde y toda la vida en el pueblo. Los Aguarales eran algo conocido y no demasiado valorado. "Los llevo viendo desde crío, pero la verdad es que nadie los apreciaba mucho. En 2003 vino Antonio Beltrán, arqueólogo e historiador, y se quedó impresionado; fue quien insistió en que los diéramos a conocer. Es fue un año importante, porque también se abrió el Centro Cultural y Museo de Ramón y Cajal, que vivió de niño en Valpalmas".

La primavera es una época ideal para disfrutar de los Aguarales, porque en verano el calor se nota más de la cuenta y en invierno no se aprecia igual. Lo llamativo es que hasta ahora no han tenido un impacto económico en el pueblo, que está a seis kilómetros; mucha gente viene de visita con el bocadillo y sigue ruta.