Villahermosa del Campo: competir día a día y buscar el gol desde la defensa

Villahermosa también luce un apelativo entre sus vecinos: ‘Villabonica’. "Es que con el nombre ya se dice todo, es un pueblo muy bonito –ríe el alcalde– y nos preocupamos de ir superando los problemas con mucho trabajo y dedicación. La verdad es que como presidente de la comarca del Jiloca trato de ir repartiendo esfuerzos. Meses como el actual son duros: por ejemplo, acaban de salir las plicas de los residuos, las subvenciones, los convenios... Aquí Miguel Ángel me apoya en todo. Llevo mucho de alcalde, y tengo el orgullo de que cuando se me eligió en la comarca hubo mayoría absoluta: llevaba doce años de consejero, estuve en protección civil, deportes… conozco a todos y sé cómo funcionan las cosas".

Villahermosa no es ajena a la problemática que asola a toda la provincia de Teruel, con especial incidencia de los dos caballos de batalla –la despoblación y las desigualdades de la Política Agraria Común (PAC)– en su día a día. Tras la manifestación reciente de Teruel Existe en Zaragoza, la herida está más abierta que nunca. "No me considero político –dice José Antonio– pero en estas manifestaciones deberían estar todos los partidos unidos, y algunos faltaron el otro día. Lo de la PAC es muy duro: se habla de una compensación para el secano como elemento de solución, pero no se ha arreglado nada, al final todo se queda en promesas".

El dedo en la llaga

Miguel Ángel va un poco más allá en la reivindicación. "Hace tres años nos vendieron la moto de que se igualaba todo Aragón en la PAC, y de buenas a primeras, Teruel se quedó con lo que se ha quedado, y Zaragoza y Huesca, con el doble. Al final es cuestión de voluntad; aquí lindamos con cuatro términos de Zaragoza, y el campo de al lado cobra el doble. A comprar semillas y tractores vamos a los mismos sitios, nos cuestan lo mismo... ¡cómo vamos a competir! Y hay más: hace un mes cayó una nevada tremenda aquí y nos pasamos dos días incomunicados, pero nadie hizo nada por nosotros. No es ni medio normal que tengamos que ponernos a hacer el canelo con los tractores para desbloquear la carretera, y mira que estamos cerca de la autovía, imagínate los que están a ochenta kilómetros. Las palabras se las lleva el viento; nos dan la razón, pero con eso nos quedamos. Si dieran facilidades a las empresas, ya verías como vendrían".

Las tradiciones y el futbolín

Los patronos del pueblo son San Gervasio y San Protasio: tienen una ermita junto al puente romano sobre el Huerva, y la celebración de su fiesta –19 de junio– se cambió para incluir a los veraneantes. Se recuerda una tradición con ellos: atar a los herniados con una cinta e ir a mis a la ermita, para pedir su sanación. "Curiosamente –bromea José Antonio Ramo– se curaban más los de fuera que a los del pueblo".

El pueblo tiene una asociación cultural, La Dehesilla, centrada en organizar actividades todo el año, para atender también a los pocos habitantes que pasan el invierno en Villahermosa. Hay pabellón, pista de pádel y dos bares, el municipal en el Ayuntamiento y uno privado, El Maño, junto a la zona deportiva.

En el pabellón se celebró entre 2006 y 2012 el torneo de futbolín más popular de toda España. Incluso llegó a solicitarse a la Casa Real que se oficializara como Copa del Rey. "Fueron buenos años –recuerda Miguel Ángel– pero los que lo hacíamos nos cansamos y no hubo relevo. Tuvimos muchos padrinos y madrinas de elite: Vicente del Bosque, por ejemplo, que vino desde Madrid en su coche un año después de ganar el mundial y trajo la Copa del Mundo para mostrarla aquí. Estuvo un futbolista turolense de elite como Luis Milla, la campeona olímpica Teresa Perales, la atleta Isabel Macías y la campeona mundial de patinaje Sheila Herrero, además del humorista Javier Coronas. "Costaba –añade Miguel Ángel Pradas– entre 25.000 y 30.000 euros, el premio para los ganadores era de 3.000 euros, y venía gente de toda España. Hemos pensado hacer una nueva edición en 2022 para que los chavales sepan lo que era, lo aprecien y, quién sabe, quizá retomen la idea".

Paula Ortiz, hija adoptiva del pueblo en el que tiene sus raíces maternas

El 19 de octubre de 2013, mucho antes de que el mundo del cine español se rindiera a la genialidad de ‘La novia’, Villahermosa del Campo hizo hija adoptiva del pueblo a la cineasta aragonesa Paula Ortiz. Sin menoscabo de su indudable talento, hay una razón de peso para tal decisión: la madre de Paula es de Villahermosa, y la propia Paula tiene su espacio propio en el pueblo, donde es sencillo verla (aunque su carácter dista mucho de la aparatosidad; no anuncia su llegada con pífanos y trompetas) cualquier fin de semana en el ejercicio de una de sus pasiones: pasear por las lindes del pueblo y descansar del ajetreo citadino, las producciones fílmicas y la carga que supone la popularidad a cualquiera que la experimenta. "El día en que le hicimos el reconocimiento –recuerdan José Antonio y Miguel Ángel– vino Javier Vázquez de Aragón Radio, y el profesor Luis Alegre, que es de Lechago, y la actriz Luisa Gavasa, que como sabéis tenía un papel importante en ‘La novia’ y que ganó un Goya por esa interpretación. Se emocionó mucho, porque le tiene un gran cariño al pueblo, viene a desconectar. Su padre está jubilado ahora y se les ve más a menudo. Incluso consideró esta zona para hacer algún exterior en sus películas, en las dos, pero finalmente no ocurrió, también era un poco de problema mover tanta gente aquí y buscarles los servicios de alojamiento, la logística. Quizá pueda ser en la próxima que haga, ya veremos". El próximo proyecto fílmico de la aragonesa es una adaptación de ‘Barba Azul’, el famoso cuento de Perrault. El gran salto de Paula Ortiz a la dirección del largometraje llegó en 2011 con el filme ‘De tu ventana a la mía’: antes había hecho varios cortometrajes como ‘El hueco de Tristán Boj’, ‘Fotos de familia’ o ‘El rostro de Ido’, y coronó su formación cinematográfica en Nueva York.

LOS IMPRESCINDIBLES

Daniel Belanche

Este profesor de márquetin en la Universidad de Zaragoza fue en 2002 (tenía 17 años) uno de los dos representantes españoles en la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, en Nueva York.

Miguel Ángel Belanche

Este futbolista comenzó su carrera en el Real Zaragoza, donde jugó cuatro campañas entre 1978 y 1982. Su carrera siguió en Palencia, Elche, Alzira, Logroñés, Recreativo de Huelva, Gandía y Benidorm, donde se retiró en 1993.

El beato Zósimo

Fusilado a los 40 años en el inicio de la contienda civil, fue probo en la entrega y apoyo a sus compañeros apresados en el pueblo, así como en la serenidad con la que afrontó su ajusticiamiento. Fue beatificado en Roma en 2001.

-Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'