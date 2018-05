La Expo se gastará más de 300.000 € en reparar el pabellón de Aragón, cerrado desde 2008

La sociedad pública Zaragoza Expo Empresarial se tendrá que gastar más de 300.000 euros en reparar el pabellón de Aragón, que lleva cerrado los diez años transcurridos desde la clausura de la Expo. En todo este tiempo no se ha sometido ni al más mínimo mantenimiento por parte del Gobierno de Aragón, titular del edificio, por lo que ahora tocará destinar todo el dinero que no se ha invertido en una década. La pretensión inicial era adecentarlo y reabrirlo para la celebración del aniversario, pero los propios responsables confiesan que no dará tiempo.