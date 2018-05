Colonias urbanas temáticas: ¿qué quieres ser este verano?

En los últimos años, la aparición de las colonias urbanas se ha convertido en una alternativa para cientos de familias que, mientras esperan la llegada de sus vacaciones, no tienen dónde dejar a los más pequeños de la casa. Para aquellos que se resisten a enviarlos fuera 15 días, esta opción, que poco a poco ha ido tendiendo a la especialización temática, se ha transformado en una solución a la hora de conciliar la vida familiar.

Es el ejemplo de la propuesta de ‘Las Armas Rock’, el campamento urbano de Las Armas cuyo nexo de unión es la música. Desde conocer los principales instrumentos, hasta crear sus propias coreografías, desenvolverse sobre un escenario o grabar sus propios temas. “El objetivo no es solo el dar a conocer los instrumentos y crear ritmos con nuestro cuerpo u objetos cotidianos, sino mejorar la atención y concentración de los alumnos, la coordinación, el aprendizaje y la socialización”, explica Manuel Cabeza, responsable de comunicación de Las Armas.

Entre juegos y clases más prácticas, en esta tercera edición de la escuela por la que han pasado más de 850 niños, también habrá un espacio para la historia de la mano de los grupos de rock más famosos así como por algunos de sus temas. “Este año esperamos más de 1.000 inscripciones a lo largo de las seis semanas que dura la actividad”, afirma Cabeza.

Del 25 de junio al 3 de agosto se desarrollará la colonia urbana de Las Armas dirigida a niños desde 4 a 12 años que podrán disfrutar de esta alternativa en el centro de la ciudad, en horario de mañanas y con posibilidad de hacer uso de servicio de comedor, con un precio semanal de 85 euros, más 18 si se utiliza el servicio madrugadores, y 35 si se añade el plus de comedor.

Cada verano, Estela Pardillos elige una colonia urbana diferente. Zaragoza le ofrece numersosas alternativas, sobre todo artísticas. “Siempre le ha interesado el teatro y la interpretación, por lo que hace unos años la apuntamos a las colonias de inglés y cine de la Escuela de cine ‘Un perro andaluz’ y se lo pasó estupendamente”, recuerda Lucía Berlanga, su madre. No solo le permitió aprender una nueva disciplina creativa, sino refrescar su nivel de inglés de cara al inicio del nuevo curso.

“Además, podía llevarla media hora antes y recogerla un poco después, con lo que me daba tiempo a llegar y salir del trabajo de forma puntual”, añade Berlanga. En opinión de esta turolense, natural de Albalate del Arzobispo, este tipo de colonias urbanas “nos permiten a muchos padres compatibilizar la vida personal, con la laboral y la familiar, y cerca de casa. Yo no quiero mandarla fuera, también quiero disfrutar de ella ahora que no tiene colegio”, añade.

A sus 13 años, Pardillos no solo ha probado con el cine, sino que ha pasado por colonias de literatura, deportivas y de fitness, y de un amplio abanico de actividades: “Me gusta conocer gente nueva cada verano, aprender cosas que no ves en clase y, de paso, vivir nuevas experiencias, como tener la oportunidad de rodar un corto o ser actriz”.

La escuela ‘Un perro andaluz’ puso en marcha estas colonias de Inglés y cine hace ya seis años, por las que hasta la fecha han pasado más de 350 jóvenes de Aragón. “Les ofrecemos la posibilidad de aprender a hacer cine en inglés y practicar el idioma haciendo cine, basándonos en la metodología ‘Learning by doing’ que, en comparación con la tradicional, optimiza el aprendizaje y sobre todo la práctica de idiomas”, asegura Leonor Bruna, directora de la escuela.

Este año, ofrecen las colonias urbanas del 2 al 13 de julio, para dos grupos de edad distintos, de 9 a 11 años y de 12 a 15 años, en horario de 9.00 a 13.30 y con servicio de guardería de cine incluido. El precio de la actividad, que se desarrolla en la sede de la escuela ubicada en el Centro de formación Juan Pablo II, asciende a 172 euros.

Mientras tanto, en Etopia Centro de Arte y Tecnología se preparan para recibir la sexta edición de sus colonias urbanas, ‘Etopia Kids’, que se desarrolla durante cinco semanas con 12 itinerarios diferentes. Desde desarrollo de videojuegos, a experimentación en un laboratorio bioquímico urbano o la elaboración de contenidos para redes sociales son tan solo algunas de las opciones que ofrecen. “Además, tenemos un nuevo itinerario para mayores de 14 años debido al alto número de solicitudes recibidas”, explica Ana Quintana, directora de Etopia Kids.

Futuros inventores

Desde la organización, aseguran que más de 5.000 niños han pasado por sus talleres en estos seis años, esperando unos 750 inscritos este verano: “En las colonias permitimos experimentar a los chavales con materiales no accesibles en el entorno escolar y les acercamos a un mundo más desconocido para ellos como es la electrónica o la ciencia, unidos a creatividad. Es importante para que desarrollen sus vocaciones”.

En su caso, el precio por semana asciende a 110 euros, a los que se incluirían 35 euros a la semana en caso de hacer uso del servicio de comedor, y otros 5 para los usuarios del servicio de madrugadores. Una opción que hace tres años llamó la atención de Carmen Serrano, para ofrecerle un verano diferente a su hijo Jaime. “Siempre ha tenido mucha mano para las nuevas tecnologías y estaba loco por aprender, recuerdo que ese verano hicieron un robot”, explica.

En su opinión, le permitió conocer a otros jóvenes con inquietudes semejantes, algo nada fácil en según que ámbitos. “Para él es importante rodearse de gente que tiene sus mismos intereses porque le permite desarrollas otras capacidades”, concluye. Algo parecido a lo que le ocurre a Armando, de tan solo 9 años, y que lleva tres acudiendo a su cita veraniega con las nuevas tecnologías. “Mi marido y yo nos dedicamos a las nuevas tecnologías y el disfruta mucho, está encantado y siempre quiere volver. En su caso no le gusta el deporte, es importante que haya actividades alternativas, a todos no les puede ir lo mismo”, asegura Sonsoles Aranda, su madre.