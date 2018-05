Daniel Lacalle: "Aragón es un infierno fiscal"

Para nada. De hecho, es un escollo para el crecimiento de Aragón, que es una Comunidad que tiene un enorme potencial, pero también muchos retos (demográfico, industrial). No puedes empezar la casa por la ventana y plantear una fiscalidad completamente anticompetitiva y antieconómica porque es una máquina de echar empresas y ciudadanos.

¿Es necesario para mantener los servicios públicos?

No lo necesitas desde un punto de vista de la financiación autonómica. Lo que se ha demostrado es que los aumentos de impuestos se utilizan en su inmensa mayoría para aumentar el gasto corriente y el gasto de personal, que lo que generan es mucha más burocracia.

Unos 100.300 aragoneses se han negado a pagar el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). ¿Puede ser una prueba del hartazgo de los ciudadanos?

La reacción de los ciudadanos por fin a Sucesiones o al ICA es completamente justificada porque esos impuestos no tienen ningún nivel de finalidad real. Si lo que quieres es tener una fiscalidad que promueva la mejora medioambiental, hazlo vía deducciones fiscales a la inversión en mejora medioambiental, no de un impuesto.

La DGA reformará Sucesiones. ¿Por dónde deben ir los cambios?

Este tributo se ha estado utilizando por parte de las comunidades como un impuesto que no solo es confiscatorio sino que, además, está generando una redistribución negativa porque las familias están teniendo que renunciar a las herencias. Los inmuebles se los queda la Comunidad y luego los subasta. Todos los ciudadanos entienden que se les está cobrando por algo que es el fruto del ahorro con actividades que ya han tributado (IBI, IVA, IRPF). Yo soy partidario de que se elimine Sucesiones porque la base del progreso en España ha venido de unos padres que han conseguido generar un patrimonio que ha pasado a sus generaciones siguientes para que empiecen un poquito mejor.

El derecho foral aragonés permitiría que, gracias a la fiducia, los hijos que heredan no paguen Sucesiones hasta que reciban el legado. ¿Debería la DGA aprovecharse de esta ventaja?

Lo que hay que hacer es eliminarlo pero, a partir de ahí, claro que estoy a favor de que quien pueda hacer algo para eliminar un problema de sus ciudadanos lo haga. No es un privilegio, es atacar una injusticia. Ninguna comunidad es un paraíso fiscal. Lo que no puede ser es que las comunidades que son infiernos fiscales quieran que las demás lo sean también.

¿Es Aragón es un infierno fiscal?

Aragón es un claro infierno fiscal. De hecho, la salida de empresas y la despoblación son factores claramente evidenciados por una fiscalidad incorrecta.

¿Ha podido penalizar a Aragón su fiscalidad a la hora de captar las empresas que decidieron salir de Cataluña tras el 1-O?

Totalmente. A Aragón, tener una fiscalidad confiscatoria le ha afectado negativamente en todo el proceso de recuperación en creación de empleo y atracción de empresas. Me da pena que se vayan empresas de Cataluña, pero me da más pena que, si se van, en vez de venir a Aragón se vayan a Alicante. Es una oportunidad perdida.

Los gobiernos del cambio defienden que los ricos paguen más impuestos. ¿Se cumple?

La mentira de que van a pagar más los ricos está ya demostrada. Las grandes fortunas en Aragón no llegan a 500 personas. Todo el mundo sabe que cuando dicen que les van a subir los impuestos a los ricos siempre les suben los impuestos a todos, porque es una cuestión de matemáticas. Y que gastan más de lo que presupuestan y recaudan menos, con lo que incumplen el déficit y salen perjudicadas las clase media y las familias.

Y Aragón es una de las comunidades que incumple el déficit.

Es de libro. Tienes más financiación, más impuestos, y gastas mucho más de lo que recibes.

¿En qué se va el dinero?

En gasto corriente. Se han gastado 123 millones más en personal. Ha sido un aumento monstruoso de la burocracia que disfrazan de social pero es antisocial porque estás poniendo en peligro los servicios y la economía a medio plazo.

Los Presupuestos del Estado destinan este año a inversión en Aragón unos 437 millones, una cantidad que se ve insuficiente desde la Comunidad. ¿Es posible aumentar esta cuantía?

Aragón podría invertir más de su presupuesto si no se lo gastase en personal. Se trata de gestionar los recursos, no de pedir más recursos aparte de los que gestiono. No tenemos que pensar constantemente que la inversión tiene que ser pública porque debe estar muy localizada en cosas en las que el riesgo de despilfarro sea bajo.

Aragón, Galicia, Asturias y Castilla y León quieren que la nueva financiación autonómica contemple el coste real de los servicios, que se encarecen por la despoblación y el envejecimiento. ¿Debería ser atendida esta petición?

Tú echas a las personas y a las empresas de tu Comunidad y luego dices que estás infrafinanciado. Eso es que estás mal gestionado. Que transfieran la sanidad y la educación al Estado, como hicieron en Alemania, y se acabó el problema.

Entonces, ¿con qué criterios debe plantearse el reparto?

Ya tienes un sistema de reparto en la educación, en la sanidad, en la defensa y en las pensiones. ¿Qué más quieres? ¿Reparto de la burocracia? No. Lo que debemos tener es un sistema en el que usted gestiona lo que tiene y, si tiene un problema, lo subcontrata.

Teruel, Soria y Cuenca intentan captar fondos de la UE en 2021-2027 para luchar contra la despoblación. ¿Les atenderán?

No se soluciona con subvenciones algo que generas tú desde tu política fiscal. Quieres repoblar Teruel, la repueblas haciendo Teruel un sitio atractivo para la inversión.

¿Es solo responsabilidad de la Comunidad autónoma? ¿No podría echar una mano el Estado con una discriminación positiva?

¿Por que tiene que haber discriminación positiva? ¿Por qué si un ciudadano que vive en Alabama se va a vivir en Nueva York tienen los de Nueva York que pagar, no solo por los servicios que van a darle, sino por los que Alabama considera que pierde porque se ha ido?

¿Y qué hacemos entonces con la España vacía?

La España vacía no pasa por casualidad. La gente no se va de los sitios porque haya pocas ayudas. Puedes tener todas las subvenciones que quieras y no va nadie.

También se podrían dar más incentivos a las empresas.

Lo que tienen que hacer es quitar los desincentivos. Yo no puedo estar poniendo zancadillas constantemente a la creación de empresas, de empleo, y luego decir que necesito más ayudas.