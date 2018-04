Las 5+1 obras que alejaron el agua de los pueblos

La última avenida extraordinaria del Ebro ha anegado miles de hectáreas en Aragón, pero, a diferencia de la de 2015, no ha superado las defensas de los núcleos urbanos. Ese año, el río rebasó los 2.400 metros cúbicos por segundo a su paso por Zaragoza y fue necesario evacuar a más de un millar de vecinos de Pradilla y Boquiñeni. ¿Qué ha cambiado para que esta vez no haya sido así? Una de las claves está en la anticipación. El ‘lento’ avance de la punta de la riada permitió reforzar motas y decidir con tiempo suficiente si era o no necesario desalojar a la población. Otra, no obstante, viene de 2015. En concreto, de las obras de emergencia ejecutadas en los núcleos urbanos de la cuenca del Ebro, presupuestadas en 30 millones.