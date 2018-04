El PSOE vencería al PP, pero Ciudadanos decidiría la formación de gobierno en Aragón

A su vez, el PP podría formar gobierno con los de Albert Rivera e incluso podría contar con el PAR para ampliar la mayoría absoluta. Siempre y cuando C’s descarte pactar con los socialistas y se confirmara que el conjunto de la izquierda no sume 34 de los 67 escaños que conforman las Cortes aragonesas.

Según los datos de la encuesta de intención de voto en Aragón realizada por A+M para HERALDO, si hoy hubiera una consulta autonómica, Ciudadanos sería el eje del nuevo escenario político aragonés y por el que girarían casi todas las opciones para lograr pactos de gobierno en la Comunidad. Una situación que se extendería a la mayoría de las instituciones provinciales, comarcales y municipales.

El sondeo apunta un dato relevante a poco más de un año para las elecciones autonómicas de 2019: hay menor porcentaje de indecisos en esta ocasión que hace cuatro años, mientras que la abstención se mueve en cifras similares.

Ello implicaría que las tendencias de intención de voto estarían más consolidadas y más diferenciadas entre el ámbito local y autonómico, aunque sin duda influyen los acontecimientos nacionales y la situación de la política española, especialmente la crisis generada por el independentismo catalán. En ese contexto se explica en buena medida la subida de Ciudadanos, la bajada de Podemos (sobre todo la de ZEC) y los problemas de los dos partidos territoriales, PAR y CHA, al margen de su posicionamiento ideológico. Así como la tendencia al alza del PSOE y el goteo del trasvase de voto a C’s que sufre el PP.

Hay además otra cuestión que podría implicar cambios en el reparto de escaños, principalmente porque afectaría a los restos en las tres provincias: la coalición Unidos Podemos. Las bases de la formación morada ya votaron a favor y es casi seguro que las de IU harán lo mismo. Salvo sorpresas, ambos irán juntos a los comicios autonómicos y eso afectará al reparto de los últimos escaños a las Cortes en las tres circunscripciones, dado que es evidente que los resultados que obtuvieran unidos no corresponderían a la suma porcentual y de escaños de ambos por separado.

El ejemplo está en los ayuntamientos donde compiten una listas de confluencia impulsada por IU (Ganar, Cambiar...) y otra bajo la influencia de Podemos (Aragón Sí Puede, Asamblea, Ahora...). En la mayoría, las primeras aguantarían con ligeras bajadas respecto a los resultados de hace cuatro años, mientras que las segundas pierden apoyos. Y en los municipios donde van juntos en una sola candidatura de convergencia, como por ejemplo ZEC en Zaragoza, el retroceso es superior a la media.

En términos relativos y a nivel autonómico, ir en coalición le permitará a Podemos un respiro y recuperarse parcialmente, aunque parte del voto que IU tendría en solitario –muy similar al de 2015 pero que le podría dar 2 escaños–, se repartirá entre la abstención, PSOE y CHA, según se desprende de los datos de la encuesta.

Asimismo, el sondeo revela que el desgaste de Podemos es superior en la circunscripción de Zaragoza que en las de Huesca y Teruel. Un hecho que está vinculado con el desplome de ZEC en la capital aragonesa y con el desgaste de las confluencias en el área metropolitana y en las localidades de mayor población. A eso se suma su carencia de implantación territorial en municipios medianos y pequeños.

Es muy relevante que la formación morada baje hasta el cuarto puesto en el voto directo en todos los grupos de edad –tercero en el de 25 a 34 años– de menos de 54 años. Los más llamativos de 18 a 24 años y de 35 a 44. Y es muy poco influyente a partir de los electores con más de 55 años.

No es un dato menor. En términos sociológicos significa que estaría perdiendo parte de su electorado generacional, aquel que participó directa o indirectamente en el 15-M de 2011 y que Podemos aglutinó como partido desde las europeas de 2014. Es un fenómeno contrario al de Ciudadanos, que recogió las ganas de cambio de electores de centroderecha y conservadores desencantado con el PP. La formación de Rivera ya dio un salto en las europeas de 2014 y en las autonómicas y municipales de 2015, pero la percepción en el conjunto de España sobre su papel en la crisis independentistas de Cataluña se está traduciendo, según apuntan las encuestas, en un crecimiento electoral por encima de lo previsto. No sería la primera vez que C’s no alcanza las expectativas generadas, pero los sondeos confirman que está consolidando su incremento electoral.

De hecho y en base a los datos de la encuesta, el aumento de C’s sería principalmente a costa del PP (13,9%) y en menor media del PSOE y del PAR. Los socialistas compensarían con votos de Podemos e IU, pero los aragonesistas apenas tendrían margen para evitar las fugas. Además, tanto PSOE como PP y Ciudadanos podrían mejorar merced al voto de indecisos. Una opción escasa para Podemos y casi inexistente para el resto de partidos.