José Antonio Cuchí, profesor de Geología del departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Politécnica de Huesca, observaba este viernes las imágenes de lo ocurrido en la carretera de Monrepós. "Esto puede ser un ‘deslizamiento natural’, pero da la impresión de que también puede tratarse de una situación provocada por los trabajos que se hacen al lado, donde se construía un mudo", dijo.

Este experto señaló que el desprendimiento de hace dos años en la cara sur consistió en una caída de bloques sobre la carretera, "pero esto es al contrario". Según explicó, ha sido la calzada la que "se ha ido ladera abajo". El deslizamiento de este viernes se produjo en la cara norte del puerto, donde, bajando, se pueden ver las capas de arenisca y arcilla. "Es algo típico del Monrepós, se llama la formación Campodarbe", indicó Cuchí. Asimismo, apuntó que es un terreno propenso a deslizamientos que en periodos secos no da problemas, pero sí en episodios largos de lluvia. "Y una prueba de ello es que se está cayendo media provincia y que hay problemas en varios puntos de montaña", recordó.

Ante el cúmulo de circunstancias que se dan en el tramo afectado, el geólogo no se aventuró a determinar el origen del derrumbe. "Hay mucha pendiente en el terreno, están trabajando y, por tanto, las cosas no están como estarán al final de las obras, por lo que el conjunto de todo ello puede provocar un deslizamiento". Sí destacó que la carretera no ha sufrido una caída inmediata "sino que ha caído de forma progresiva y ha ido ladera abajo". "Hay que alegrarse de que no haya habido ninguna desgracia porque me dicen que alguna gente ha roto neumáticos aquí, si alguien hubiese parado a cambiar una rueda...", apostilló Cuchí.

Soluciones