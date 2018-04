Aragón refuerza el plan de emergencia y moviliza a la UME ante la crecida del Ebro

Emilio Camino, alcalde de la localidad, confirmó que el pueblo entero "se movilizó" para buscar a este vecino "por todo el cauce del río". En el dispositivo participan patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Calatayud, Bomberos de la DPZ y Protección Civil de Daroca y Calatayud. Hoy se incorporará el grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil con base en Huesca.

El Ejecutivo autonómico volvió a reunir ayer al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y elevó el nivel de emergencia del plan territorial de Protección Civil. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, confirmaron que los pronósticos "han ido a peor" en las últimas horas y que la punta alcanzará hoy Novillas en torno a las 15.00. A Zaragoza llegará "en la madrugada del domingo", según las previsiones que manejan la DGA y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La situación actual, explicó Guillén, ha obligado a tomar "decisiones importantes". La primera fue activar el nivel dos –de tres posibles– del plan de Protección Civil y poner sobre aviso a la Guardia Civil y a la Unidad Militar de Emergencia (UME). También se han activado todos los medios de la administración local, autonómica y central, a través de la CHE. El consejero instó a la población a estar en "máxima alerta" y anunció que el Cecop volverá a reunirse esta mañana, ya que la peor parte llegará entre hoy y el domingo. "No queremos alarmar, pero sí que la gente sepa cuál es la realidad. La crecida que viene es grave", aseveró.

El Gobierno de Aragón reunió a una treintena de alcaldes en Pradilla de Ebro para planificar las actuaciones de las próximas horas. La previsión, una vez completado el desalojo de granjas, es que esta misma mañana se evacúe la residencia de Monzalbarba.También se sopesa actuar en la de Cabañas de Ebro y en Pradilla y Novillas.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, aseguró que el Gobierno de Aragón se ha preparado "para el peor de los escenarios". Instó a "no poner paños calientes, no cometer errores anteriores, informar de la realidad y trabajar coordinadamente todas las instituciones". Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, informó de que los ayuntamientos han recibido autorización para realizar las obras de urgencia necesarias.

Alcaldes como el de Novillas no ocultan sus dudas. "El río ha estado toda la tarde creciendo, no sabemos qué va a pasar", reconoció José Ayesa.En Pradilla, el Ayuntamiento emitió un bando instando a los vecinos a que sigan las instrucciones que se van dando desde el Consistorio. "Hemos estado cargando remolques por si hubiera que recrecer motas. También estamos preparados por si hubiera que evacuar", afirmó.

Imágenes aéreas de la crecida del Ebro. DPZ

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza ya desplegaron ayer en la Ribera Alta un dispositivo preventivo para atender las incidencias que vayan surgiendo. Hasta esta zona se desplazaron dotaciones de Ejea, Tauste, Tarazona y Calatayud. Se llevó una zodiac a Novillas y otra a Pradilla. También movilizaron tres equipos de maquinaria con dos motoniveladoras, dos retroexcavadoras y seis camiones.

La CHE actúa en Novillas para afianzar las motas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reforzó ayer dos motas en Novillas, primer municipio de Aragón que baña el Ebro, ante la previsión de que la punta de la avenida extraordinaria alcance la localidad a primera hora de esta tarde. La actuación se centró en nivelar las defensas del casco urbano tanto en la margen derecha del Ebro como en la margen derecha del río Huecha.También se comprobó la utilidad de los hitos instalados tras la crecida de 2015. La Confederación no contempla, por el momento, nuevas actuaciones, aunque todo dependerá de lo que ocurra en las próximas horas. Respecto a la preocupación de los alcaldes de la Ribera Baja, que temen que las motas no resistan una avenida de 2.500 metros cúbicos por segundo, la CHE hizo saber a través del Gobierno de Aragón que en principio "no debería de haber problemas". "El Departamento de Agricultura y la Diputación Provincial de Zaragoza están ya trabajando para prestar toda la ayuda que sea necesaria", aseguró la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, al término de la reunión del Cecop.