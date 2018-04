"Me citaron para ser jurado y tuve que llevar una bolsa con ropa"

Todo comenzó con una citación que llegó al buzón de su domicilio. “Me requerían para una entrevista en los juzgados, no decían nada sobre el tema del juicio. Llegamos a una sala, nos dijeron que estábamos admitidos y nos citaron para el día siguiente”, rememora N. R. La zaragozana formó parte del jurado que envió a prisión a Alex Alejandro R.P., acusado de asesinar a su expareja en la portería donde la víctima trabajaba, el 16 de julio de 2010. Tenía 22 años y jamás había pisado un juzgado.

Aún hoy lo recuerda como una experiencia algo caótica. “Fue algo muy curioso, recuerdo que mi madre se disgustó mucho porque decía que no era algo agradable. Jamás me había planteado que podría tocarme”, explica la zaragozana. “También te piden que lleves una bolsa con algo de ropa, por si te tienes que quedar a pasar la noche sobre todo en los casos de gente que venía de fuera”, añade. En su caso, ella durmió en su casa. Otra cosa que no sabía es que iba a recibir una contraprestación: “Cobramos unos 65 euros por día y el juicio se resolvió en tres”.

Hoy, 8 años después, lo recuerda como una experiencia enriquecedora. “Creo que es una gran responsabilidad y que deberían de acercarnos más este tipo de asuntos a la ciudadanía ya que, en cierto modo, me permitió ver las cosas de otra manera”, asevera.