Alhama de Aragón: una nueva vida para los objetos más veteranos

Mariano Marsol lo tiene claro. "Es algo adictivo y pasional, más que otra cosa. Esto te engancha". En estos términos se refiere este empresario de 48 años a la actividad que desempeña la empresa que fundó su abuelo, pasó por manos de sus padres y tíos y ahora dirige él junto a su mujer, Ana Sanz. Se trata de la empresa Marsol e hijos, radicada en la calle Lanuza de Alhama de Aragón, donde se encuentra la exposición de buena parte de sus materiales: alfombras, arcas, armarios, puertas, baldosas, cerámicas, espejos o tinajas, entre otras piezas que pueden llegar a datarse hasta los siglos XVIII y XVII y de orígenes tan diversos como la propia comarca de Calatayud o puntos del extranjero.

Las raíces del negocio familiar se hunden en el tiempo, cuando su abuelo se dedicaba a la compra venta de objetos, a vender pucheros y comprar otros artículos. "Era el cacharrero, pero hemos ido evolucionando según han venido los tiempos. Hay quien se ha dedicado más a la chatarra y estamos los que nos hemos dedicado a unas cosas y otras", detalla Mariano. De hecho, la empresa, en la que trabajan la pareja y dos operarios, es gestora autorizada por el Gobierno de Aragón para la recogida de residuos férricos y no férricos, proveedores de contenedores para fábricas y particulares, y venta de aprovechables. "Ahora hay que ajustarse y diversificar en otro tipo de trabajos", defiende.

Para Mariano, la pasión por este sector es algo que no se puede explicar con palabras. "Es algo que he vivido desde pequeño. Ya decía un tío mío que cómo no nos van a gustar estas cosas, si nacimos en un arca vieja. Es un modo de vida". "Él va a los sitios y se enamora de las piezas", explica en resumen Ana Sanz. Así, el toque pasional, hace más fácil capear las dificultades del sector. "Si midiéramos proporcionalmente la inversión y sacrificio que se necesita y lo que recibes, no es negocio. Algo hay, evidentemente, pero no es como antes", asume Mariano. En el caso de Ana, la llegada al gremio fue diferente. "Trabajaba en Calatayud en una oficina, pero lo cambié porque aquí había mucho trabajo con el papeleo".