Los médicos de atención primaria alertan de posibles cierres de unidades docentes en los próximos años ante el envejecimiento de las plantillas. Así lo exponen en el decálogo que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SMG) ha elaborado con motivo del III Encuentro de Médicos Residentes y Tutores, en el que participarán en torno a 200 profesionales entre hoy y mañana.

El texto asegura que el sistema actual, basado en el voluntarismo, atraviesa “uno de los momentos más críticos de su supervivencia” e insta al Gobierno central y a las comunidades autónoma a “formar a los formadores”. Pilar Rodríguez, coordinadora de este III Encuentro, confirma que la puesta en valor del tutor sigue siendo “una asignatura pendiente” en España. “Actualmente hay numerosos profesionales en edades medias-altas que van a llevar a jubilaciones. Si no pasamos a captar más tutores no tendremos los suficientes para ejercer esta función y sin tutores no podremos coger residentes”, explica.

En su opinión, deben impulsarse cuantas medidas sean necesarias “para que la situación no se vuelva en contra” y obligue a cerrar unidades. Solo así, apunta Rodríguez, habrá profesionales “reconocidos y avalados que puedan tomar el timón de las nuevas épocas”. El problema, en todo caso, “no tiene una solución sencilla”. Una de las fórmulas pasa por que las comunidades “desarrollen y apliquen” los decretos nacionales que regulan la ordenación de las profesiones sanitarias. “Hay veces que se quedan en papel”, añade.