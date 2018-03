Propuesta para recuperar la vecindad civil aragonesa a través de un expediente notarial

El aragonés que se va de su tierra pierde su vecindad civil si no hace una manifestación expresa al transcurrir diez años. Las Cortes de Aragón presentaron en noviembre de 2016 una iniciativa por unanimidad para que se reformara el Código Civil y no se perdiera la vecindad, pero no ha llegado más lejos. El notario Adolfo Calatayud propuso ayer en el Colegio Notarial de Zaragoza que los aragoneses que pierdan su vecindad por residir en otra comunidad y pasar el tiempo que puedan recuperarla a través de un expediente notarial.

La conferencia del notario, profundo conocedor de la materia, se tituló ‘La reforma de la vecindad civil’. Recordó que la propuesta presentada por las Cortes de Aragón en el Congreso no fructificó y la manera de que los aragoneses evitar que un despiste les quite las ventajas de la vecindad (el usufructo viudal, la custodia compartida, la libertad civil aragonesa o el testamento mancomunado, entre otras) es "unificar los criterios" en el Código Civil para toda España y permitir a quien perdió la suya por residir fuera de Aragón y se ha integrado en su lugar de residencia por no hacer una manifestación expresa pueda recuperarla. El notario recordó que esta solución que propuso ayer ya se aprobó en el Congreso de Jurisconsultos celebrado en Zaragoza en 1981, que trató del futuro de los derechos civiles. Pero en lugar de acudir al Registro Civil para inscribirse, Adolfo Calatayud propone que se permita un acta voluntaria en las notarias.

Respecto al acudir a las notarías, el catedrático de Derecho Civil, Jesús Delgado Echeverría, apuntó que era "muy práctico" y ese cambio puede ser "fundamental" para la vecindad.