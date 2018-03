"No es venganza, la sociedad tiene derecho a defenderse"

El juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban Pradas, cree que "lo más fácil" en este momento es mostrarse a favor de la prisión permanente revisable, en referencia al crimen del pequeño Gabriel y a la gran contestación social que ha tenido su muerte. "Pero no podemos dejar a las víctimas la imposición de las penas", reflexiona.

Esteban entiende que no pueden ser los magistrados quienes se posicionen sobre una cuestión como esta, "ya que tiene que ser el poder legislativo quien pulse el sentimiento de la sociedad y actúe en consecuencia". De todas formas, como encargado de hacer cumplir leyes, el juez decano considera que la modificación de las penas privativas de libertad debe partir de una "serena y profunda reflexión".

Por su parte, el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Francisco Picazo, cree que para algunos casos "estaría ajustado" que un delincuente estuviera más de 25 años en prisión. "El que no tiene remedio, no puede salir. La sociedad tiene que defenderse. ¿Cómo no se va a defender una sociedad de un terrorista que se mete en una escuela y mata a cien niños? No es venganza, es defensa", dice.