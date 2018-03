Así afecta al trabajo de los sanitarios que los aragoneses falten al 10% de las citas

No todo el mundo acude a la cita con el médico. En ocasiones, por un mero olvido. Otras, porque la dolencia que aquejaba al paciente remite antes de que tenga lugar la consulta. Y otras, porque se prioriza otros asuntos personales por encima de la propia salud. Lo cierto es que las incomparecencias no son casos aislados: se trata de una mala praxis en la que incurre el conjunto de los usuarios aragoneses de la sanidad pública en un 10% de las ocasiones.

Pero, ¿cómo afecta al desempeño profesional de los trabajadores del Salud y al propio funcionamiento del sistema? Evangelino Navarro, presidente del área de Sanidad del sindicato CSIF Aragón, apunta hacia el efecto más inmediato y previsible: "Que un paciente decida no acudir a la cita con el médico implica dilatar los tiempos de las listas de espera, que ya acusan la falta de profesionales. Y a la larga supone un mayor coste para el erario".

"La gente -añade Navarro- tiene que ser consciente de que esa cita médica a la que no se acude no puede aprovecharla otra persona si no se avisa con antelación. Pero además afecta a los trabajadores: en el caso de los especialistas, antes de pasar consulta se saca la historia clínica. Para ello se moviliza al personal del archivo, al celador que la lleva a la consulta, a la enfermera y al propio médico. Es tiempo de trabajo que se desaprovecha".